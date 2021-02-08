يعود يوم الحب مجدداً في 14 شباط، البعض يستقبله بحماسة كبيرة والبعض الاخر يتعامل معه بحياد تام وفئة لا تحب هذا اليوم على الإطلاق. الفئة العازبة بطبيعة الحال ستشعر ببعض الحزن بحكم أن كل من حولهم يحتفلون بالعيد كما أن ذلك اليوم يجعلهم يعيدون حساباتهم وحتى ربما يشككون في واقع انهم قد يعثرون على الحب الحقيقي يوماً.

ولكن الفئة العازبة ليست وحدها من يعاني، فهناك بعض الأشخاص المرتبطين بعلاقة حب أو حتى زواج يعانون في ذلك اليوم، سواء بسبب علاقة سيئة أو حتى بسبب فكرة ضرورة الإحتفال بذلك اليوم بشكل مثالي ما يجعل الجزء الاول من شهر شباط حافل بالضغوطات والتوتر ما يسلب من يوم الحب خفته ومرحه. ولكن وبغض النظر عن آلية تعامل الابراج مع عيد الحب أو مشاعرها تجاه يوم الحب ، هذا العام عيد الحب سيكون قاسياً على هذه الأبراج.

السرطان 22 حزيران - 22 تموز

السرطان وبسبب تأثره بموسم الدلو فهو يمر حالياً في فترة من إعادة التقييم للذات.. وعليه فهو وبحلول عيد الحب لن يكون بمزاج للإحتفال به أو للتعامل مع كل الضغوطات المرتبطة به. حركة القمر بدورها ستؤثر على مزاج السرطان وبقوة وعليه سيكون هناك تقلبات مزاجية حادة. ولكن الصورة ليست سوداوية تماماً لأن رغم أن فترة إعادة تقييم الذات تصادف مع فترة الحب ولكنها تعني أن السرطان في مرحلة التخلص من كل الحمولات العاطفية الإضافية ومن كل المشاعر المكبوتة ما يعني انه وبعد الإنتهاء سيكون في حالة من الإنتعاش العاطفي. قد لا يحتفل السرطان بعيد الحب هذا العام ولكن هناك دائماً الاعوام المقبلة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

العقرب يختبر حالياً فترة من الغرق في المشاعر السوداوية، وبما ان البرج هذا يميل الى الإستسلام وبشكل كلي لهذا النوع من المشاعر فإن المرحلة هذه ليست ممتعة على الإطلاق.العقرب لا يشعر برغبة حتى في الخروج من المنزل وفي الواقع لو كان الخيار له لكان اغلق على نفسه باب غرفته وبقي هناك لأيام. ولكن هناك جانب إيجابي للموضوع، وهو ان حركة الشمس والقمر ستعيد الدفء والنور الى الفترة المظلمة هذه. في الواقع عودة العقرب الى حسيته لن تطول بسبب حركة عطارد ولكنها قد تأتي بعد إنتهاء فترة عيد الحب.

الحوت 19 شباط - 20 آذار

الحوت الذي ينتظر يوم الحب على أحر من الجمر وذلك لان البرج هذا رومانسي للغاية ويعتبر أن ذلك اليوم فصل على مقاسه لن يختبر فترة مميزة هذا العام. السبب لا يتعلق بمزاج سيء أو بعدم رغبة بالاحتفال بالحب والرومانسية ولكن حركة الشمس التي تجعل الحوت يشعر بالطاقة حالياً تشعر أيضاً يشعر بالقلق وعدم الراحة. فهناك الكثير من المشاعر الغامضة التي يختبرها البرج هذا والتي لا يفهمها.. وهذا الإرتباك سيجعله يفضل عدم الغوص في رومانسية عيد الحب . في الواقع الابراج تنصح الحوت بعدم الإصرار على الإحتفال بعيد الحب بل الحصول على الراحة التي يحتاج اليها بشدة. قد يمر عيد الحب هذا العام من دون إحتفالات ولكن لا مشكلة في ذلك على الإطلاق، فكل يوم من السنة يمكنه ان يكون عيد حب.