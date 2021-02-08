بسبب مهاراته.. نجاة أميركي تاه في جبال سييرا نيفادا

أنقذت فرق الطوارئ الأميركية مواطنا من ولاية كاليفورنيا، بعد أن انقطعت به السبل لمدة أسبوع، وعلق في الثلوج، في جبال سييرا نيفادا، إثر اتباع نظام الملاحة الخاص به، على طريق جبلي.وتم إنقاذ المواطن هارلاند إيرلز (29 عاما)، وهو عامل بناء، من قبل طاقم إنقاذ عبر مروحية، بعد ساعات من تعقب مرسلي الطوارئ إشارة هاتفه المحمول، إلى طريق غير مزروع داخل غابة تاهو الوطنية، وفق مكتب شريف مقاطعة سييرا.وأشارت والدته، جولي إيرلز، إلى أن ابنها نجا من هذه المحنة بفضل "مثابرته، وسعة حيلته، ومهاراته في البقاء على قيد الحياة".وأضافت: "لم يفقد الأمل، ولم يستسلم، إنه لا يستطيع فعل ذلك بأسرته".وعلقت شاحنة هارلاند إيرلز على جزء ترابي من طريق بعيد، وذلك بعد أن تسببت العاصفة في تساقط الثلوج بعمق من 6 إلى 8 أقدام (نحو2.44 متر)، حيث كان عامل البناء قد زار أصدقاءه في غراس فالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تضرب كاليفورنيا أسوأ عاصفة ثلجية، إذ تم إغلاق الطريق السريع "80"، الطريق الرئيسي فوق ممر دونر الجبلي، في 24 كانون الثاني، بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وكان من المفترض أن يأخذ هارلاند طريق الولاية "49" ليقوم بزيارة صديقته في تروكي، في طريق عودته إلى منزله، لكن نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص به، أعاد توجيهه للسفر على طريق "هينيس باس رود".ولفتت والدته إلى أنه حاول أولا جر السيارة باستخدام منشار كهربائي وحبل، لكنه لم يبتعد كثيرا، وعندما تبللت ملابسه وهاتفه الخلوي، وحل الليل، قرر هارلاند أن يتمشى، ويقنن حصته التموينية المؤلفة من عبوتين من الفاصوليا والخبز وبعض النقانق، لأكلها على مراحل، كما استخدم سخان "البروبان" الموجود في الشاحنة لإذابة كميات صغيرة من الثلج لمياه الشرب.وللبقاء دافئا، قام هارلاند بربط ساقي بنطاله على حذائه، وجلس في الجزء الخلفي من شاحنته، التي كانت مغطاة بغطاء شبيه بالصدفة، ولتجفيف هاتفه المحمول، حشى هارلاند كيس "زيبلوك" مع مكرونة، ودفأه يدويا، بحسب والدته.ووفقا لوالدته، قام هارلاند بنشر قماش أزرق اللون، وأحرق أشياء عثر عليها في شاحنته، بهدف إرسال "إشارة دخان"، لكن المروحية التي حلقت بالقرب منه لم تلاحظ ذلك، وبعد وقت محدد، ربط الشاب العالق في الثلوج ألواح التزلج على قدميه، وأعاد استخدامها كأحذية ثلجية، ومشى عاليا لمسافة 4 أميال (نحو 6.44 كيلومتر)، ليعثر على إشارة لخدمة هاتفه المحمول، حيث اتصل فورا بخدمة الطوارئ، وبالرغم من انقطاع الاتصال بسبب الإشارة الضعيفة، إلا أنه تم تحديد موقع هارلاند على نظام الـ"GPS"، وتم إرسال فريق لإنقاذه.