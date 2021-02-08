إليكم توقعات كارمن شماس للأسبوع الثاني من شباط 2021

أطلقت كارمن شماس توقعاتها للابراج للأسبوع الثاني من شباط للعام 2021 على الصعيدين المهني والعاطفي.

توقعات برج الحمل

يحمل لك هذا الأسبوع أخبارًا جميلة جدًا، والخبر الأجمل أنَّ الشمس والقمر يلتقيان سويًا في برج الدلو لولادة قمر جديد، في المنزل الثاني عشر وهو منزل الصداقات الذي يُعزز طاقتك ويُعطيك العزيمة والقوة والحماسة لتعود وتُكمل أعمالك.

تُخيم الشمس على هذا الأسبوع بوجودها في برج الدلو، وهذا يعني أنَّ هذه الفترة بالإجمال جيدة.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، وقد يكون هناك ضغوطات نوعًا ما تتعلق بالصعيد المهني والشخصي، وتجد نفسك أمام مواقف دقيقة ومُفاجئة، ولكنهم لا يُعتبروا يومين صعبين مع وجود كوكب المريخ في برجك وبالتالي أنت على شاطىء الأمان.

الأربعاء 10، والخميس 11، أفضل من اليومين السابقين ومن المؤكد أفضل من يوم الجمعة والسبت والأحد.



تُعتبر هذه الفترة ضعيفة جدًا حتى صحيًا، بمعنى أنَّ الحظ غير متوفر، لذا ينصحك الفلك بعدم المغامرة والمجاذفة، وبالنسبة للأشخاص اللذين يعملون، عليهم أن يضاعفوا جهودهم، وذلك بسبب إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل، الأحد 13.

تتغير الأمور إلى الأفضل وهذا من شأنه أن ينعكس على نفسيتك ومع وصول القمر إلى برجك الأحد مساءً، ويكون الإثنين 13، رائعًا جدًا.



توقعات برج الثور

تُسيطر الشمس على كل الأوضاع، وتلتقي مع القمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا يحدث مرة واحدة في السنة، ويُشكل مربعًا ويجلب لك الضغوطات والتأثيرات والتعب والقلق والمسؤوليات الكبيرة. يكون القمر في برج الدلو ويلتقي بالشمس بتاريخ الخميس 11، وتكون فترة جميلة، ومنعشة ومشجعة ويتخللها الكثير من المعنويات غير المُخيّبة للآمال في هذا الأسبوع.تُعتبر هذه الفترة ضعيفة جدًا حتى صحيًا، بمعنى أنَّ الحظ غير متوفر، لذا ينصحك الفلك بعدم المغامرة والمجاذفة، وبالنسبة للأشخاص اللذين يعملون، عليهم أن يضاعفوا جهودهم، وذلك بسبب إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل، الأحد 13.تتغير الأمور إلى الأفضل وهذا من شأنه أن ينعكس على نفسيتك ومع وصول القمر إلى برجك الأحد مساءً، ويكون الإثنين 13، رائعًا جدًا.توقعات برج الثورتُسيطر الشمس على كل الأوضاع، وتلتقي مع القمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا يحدث مرة واحدة في السنة، ويُشكل مربعًا ويجلب لك الضغوطات والتأثيرات والتعب والقلق والمسؤوليات الكبيرة.

تُعتبر فترة فلكية مهمة جداً، وقد تجلب فرصة ثمينة جدًا، من الممكن عملًا أو فرصة تغيير، أو تدرُّج أو تخرُّج.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، وتُعتبر فترة مهمة جداً قبل وصول القمر إلى برج الدلو، ويتخللها تحضيرات ونجاح ودعم قوي وبقوة.

يكون القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12، وتكون هذه الفترة مليئة بالضغوطات والمُتغيِّرات، وقد يكون هناك فرصة مهمة إذا إستغليتها بنجاح فستُحلِّق بالعالي.

تختفي كل هذه الضغوطات الجمعة 12، مع إنتقال القمر إلى برج الحوت، فتكون فترة مُشجّعة معنويًا وصحيًا من ناحية الحظ والفرص، وتُفتح الأبواب المغلقة.

تُعتبر عطلة الأسبوع جيدة جدًا، يتخللها الفرح والسعادة.

تهدأ الظروف كليًا، وتدخل في فترة ضعيفة جدًا وفارغة من الحظوظ، مع إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل، الأحد 13.

ينصح الفلك بعض مواليد برج الثور اللذين لديهم تأثيرات سلبية من كوكب المريخ، بعدم المجازفة والمغامرة والإبتعاد عن الخلافات.



توقعات برج الجوزاء

يُعتبر هذا الأسبوع ممتازًا ورائعَا جدًا، وذلك بسبب إلتقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، لذا ينصحك الفلك بإستغلال الفرص لأنَّ الحظ سيكون حليفك.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الذي يرمز إلى التواصل الإيجابي مع الغير الإثنين 8، ويُعتبران هذان اليومان مناسبان إذا كنت تمتلك الرغبة في الوصول إلى تسوية، وإلى مرحلة من التعارف والتقارب، وكسر الجمود لتخطّي البرود والفتور في أي علاقة.

يُعتبر يوم الأربعاء 10، والخميس 11، من أجمل وأقوى أيام الأسبوع فلكياً، ويتخللهما الدعم والإنفراجات وراحة البال والإطمئنان ومزاج رائع جدًا.

تكون فترة جيدة جدًا، وتُعتبر الفترة الأقوى والأكثر حظًا، مع وجود القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12.

تتأثر فلكياً مع إنتقال القمر إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12، وتجد نفسك أمام ظروف قلقة وغير مريحة، ولكن ما زلت تمتلك الفرصة لإستغلال الأمور لصالحك مع دعم الشمس لك. تتحسَّن وتتغير الامور إلى الأفضل، مع إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل، الأحد 13.



توقعات برج السرطان

تكون الشمس موجودة في برج الدلو، في المنزل الثامن لتصحيح الأمور، ولدينا ايضًا ولادة قمر جديد، وتُعتبر فترة مهمة جدًا.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، في المنزل السابع، وهذا يستوجب منك التحكُّم في ظروفك وبرمجة ظروفك ومواعيدك سواء معاملة أو لقاء وعدم الإتكَّال على الصدف، لأنَّ هذان اليومان يتخللهما الإزعاج والإستفزاز من قبل البعض، وعلى الرغم من إمتلاكك طاقة كبيرة تجعلك قويًا، يُحذرك الفلك من عدم التروّي والعشوائية الغير مدروسة. يكون القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12 ، ويلتقي مع الشمس في برج الدلو لولادة قمر جديد، في المنزل الثامن للتسويات ولتصحيح الأمور.

تجد حلولًا لقضية أو ملف الأربعاء 10، والخميس 11، وعليك الحذر من قضية ضدك، وحاول الإبتعاد عن المشاكل التي ممكن أن تتطور.

تتغير الأجواء إلى الأفضل، بالأخص السبت 12، والأحد 13، بسبب إنتقال القمر من برج الدلو إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12.

يكون لديك عملًا كثيرًا وضغوطات كبيرة، مع إنتقال القمر من برج الحوت الأحد 13، إلى برج الحمل.

توقعات برج الأسد

يُعتبر هذا الأسبوع أسبوعًا متقلبًا، ويشهد إلتقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، وبالتالي هناك ضغوطات في العمل، وبحاجة للتنظيم والتحضير، وضرورة الإنتباه لكل الأمور الدقيقة، وعدم التأجيل أبدًا، ومطلوب عدم المجازفة صحيًا، واحتمال أن يكون هناك إهمالًا للحبيب والأحبة بسبب كثرة الضغوط، أو بسبب أمور صحيَّة.

يكون القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12 ، ويلتقي مع الشمس لولادة قمر جديد، في المنزل الثامن للعمل والتسويات ولتصحيح الأمور، وقد يكون هناك خياران، أو تنفتح الأمور ويكون لديك نوع من التقارب والجاذبية بينك وبين الآخرين أو تُغلق تماماً، وعلى الرغم من هدوء الأمور قد يكون هناك خلافات وتوتر.

يُشير ولادة قمر جديد إلى عمل جديد أو علاقة جديدة، أو بداية قضية أو إنهاء قضية، ولديك صفحة جديدة تتعلق أو بعقد عمل أو إرتباط، ولكن القلق موجودًا، لذا يُطلب منك الحذر من الغضب.

تبدأ التأثيرات الفلكية، وتتغير الأجواء إلى الأفضل، مع إنتقال القمر من برج الدلو إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12. يبتسم لك الحظ، وتتخطى الظروف الصعبة التي رافقتك كل هذا الأسبوع، مع إنتقال القمر من برج الحوت الأحد 13، إلى برج الحمل.



توقعات برج الميزان

يتمي~ز هذا الاسبوع بولادة قمر جديد وهذا من شأنه أن يُدَّعم المساعدات والمفاجآت، ويُعتبر جيد جدًا، والسبب الرئيسي إلتقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، ليشكلوا سويًا ولادة القمر الجديد.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، وتُعتبر فترة مهمة جداً للعمل والتحضيرات على كل الأصعدة، وربما تجد نفسك أكثر حساسية من أي وقت مضى، لذا يُطلب منك التروّي، ولا تفقد الأمل لأنَّ وجود الشمس في برج الدلو من شأنه تيسير الأمور.

ومن الممكن أن يحتفل بعض مواليد الميزان بمسألة شخصية أو عائلية. يكون القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12 ، في منزل الحب والعمل والنجاح والإنجازات والمكافئات والإستحقاقات والتغييرات الإيجابية، والأخبار الجيدة.

يُشير ولادة قمر جديد والذي يحدث مرة واحدة في السنة، إلى خبر جديد ربما مولود جديد، أو قضية وفكرة جديدة، أو مشروع جديد، أو خبرًا سارًا من خلاله يكون لديكم الضوء الأخضر للإنتقال إلى مرحلة جميلة جدًا.

يُعتبر الأربعاء 10، والخميس 11، من أجمل أيام الأسبوع ومن أجمل أيام شهر شباط/فبراير. يترك القمر برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12، الذي يُعتبر بالنسبة لك منزل العمل، فتسيطر الضغوطات في العمل.

ينتُج عن إنتقال القمر من برج الحوت الأحد 13، إلى برج الحمل،بعض الإستفزازات، والأجواء المتقلبة، ورغم ذلك تبقى الأجواء إيجابية بسبب وجود الشمس في برج الدلو.



توقعات برج العقرب

يحمل هذا الأسبوع حدثًا مهمًا، وهو إلتقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي الإثنين 8، والثلثاء 9، ويكون بمثابة تغذية لطاقتك الفكرية والجسدية، ولتسهيل إيجاد الحلول للأمور العالقة بنجاح، وربما يكون هناك لقاءً أو حديث أو مناقشة أو خلاف بينك وبين أحد الأشخاص. تمتلك أفكارًا ذكية، ورغم ذلك ينصحك الفلك بالإبتعاد عن المشاكل والخلافات الحادة التي ممكن أن تتطور.

يُشكل القمر علامة فارقة خلال تواجده في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، وقد يُشير إلى شيئًا جديدًا يولد في هذه الفترة بالأخص في المنزل، ربما مولود جديد أو مغادرة شخصًا من المنزل، أو الإنتقال من منزل إلى آخر، أو حتى من بلد إلى آخر، ويكون لديك الرغبة بتأسيس شيئًا جديدًا، يجعلك تشعر بالأمان والإستقرار.

يترك القمر برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12، فتسيطر الأجواء الإيجابية والإنفراجات والراحة وتحقيق الطموحات وإنقلابات في المعطيات، ، وتبدأ الامور بالتسوية وتفرح وتحتفل.

تعود الأمور إلى مسار السعي في العمل، وتكثر الضغوط الصحية والجسدية، مع إنتقال القمر من برج الحوت الأحد 13، إلى برج الحمل.



توقعات برج القوس

يُعتبر هذا الأسبوع جيد جدًا ومن الأسابيع الممتازة، ويشهد لقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا حدث مميز بالنسبة لك.

يكون القمر متواجدًا في برج الجدي، في منزل المال الإثنين 8، والثلثاء 9، وقد يكون هناك نوعًا من المبادرات تجاه جهة معينة ربما مؤسسة مصرفية أو إدارية أو إجتماعية وحتى من الممكن أن تكون طبية، وسعي لتعزيز مسألة مالية، أو بحث وتدقيق بأمور تتعلق بخطأ قد حدث، وربما تطالب بتعويض معين.

تمتلك القوة الكافية لمواجهة الأمور، ويشعرون بعض مواليد القوس خلال هذان اليومان بالتحدي، وتكون الثقة قوية، ومن المحتمل ربح شيء ما خلال هذه الفترة.

يلتقي القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، وهذا يُعتبر بمثابة تعزيزات كبيرة لدى مواليد برج القوس، ودعم معنوي وطاقات إيجابية في التواصل مع الآخرين، وربما هناك بداية جديدة لمشروع مهني أو دراسي. يترك القمر برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12، فتصعب الأمور ويُصبح المزاج لا بأس به، وتجعلك تشعر بالجديَّة والمسؤولية تجاه أمورًا قد تمَّ إهمالها، ومع إنتقال القمر من برج الحوت الأحد 13، إلى برج الحمل، تُسيطر الأجواء الإيجابية.

توقعات برج الجدي

تُسيطر الشمس على كل الأوضاع، وتلتقي مع القمر في برج الدلو، المنزل الثاني أي منزل المال والثروات والمكاسب والتكريم الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا يحدث مرة واحدة في السنة، وهذا يُشير إلى بداية جديدة.

يُعتبر هذا الأسبوع جيد جدًا، ويكون فيه القمر متواجدًا في برج الجدي، الإثنين 8، والثلثاء 9، وهذا يعني أنَّ الضوء الأخضر متوفر، والوقت مناسب جدًا لتسهيل وترتيب الأمور. يُشير تواجد القمر في برج الدلو الأربعاء 10، والخميس 11، إلى الحركة والقرارات، وتسهيل الأمور المصرفية والمشاريع والإمتحانات ومعاملات جامعية، ومسائل تُعزز قدراتك ومعنوياتك ووتُعطيك ثبات وعزيمة ونجاح، بشرط عدم البقاء دون سعي.

يترك القمر برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت أي منزل الثالث بالنسبة لك بتاريخ الجمعة 12، فتبدأ التأثيرات الفلكية، ويكون بإنتظارك عطلة أسبوع ضاغطة، لكنها جيدة جدًا.

تشعر بالإرتياح مع إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل الأحد 13، وتلتفت لأولوياتك في حياتك الشخصية.



توقعات برج الدلو

المُميَّز في هذا الأسبوع والذي يُعتبر أسبوعًا جديدًا جداً ضمن شهر شباط، هو لقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا حدث مميز جدًا.

يُعتبر الإثنين 8، والثلثاء 9، الحلقة الأضعف بسبب تواجد القمر في برج الجدي وقد يكون هناك نوعً من الإسترخاء والهدوء والملل والركود، لذا من المستحسن التروّي والحذر من الإلتباسات والفوضى، وعدم المغامرة أو المجازفة بالأخص على الصعيد الصحي، وتُعتبر هذه الفترة بطيئة وقد تحمل تراكم للمشاكل وتأخير ونوع من الأعطال التقنية.

تنقلب الأمور رأسًا على عقب الأربعاء 10، والخميس 11، بسبب وجود القمر في برج الدلو ويلتقي مع الشمس لولادة قمر جديد، ويُؤدي هذا الحدث إلى بدء صفحة جيدة، وإنطلاق بمشروع ومبادرات جديدة.

يتم شيئًا مهمًا ويُصبح قيد التنفيذ، وقد يكون إرتباطًا أو زواجًا، أو معاملة، أو جنسية، أو عمل جديد، أو قراراً كبيرًا في حياتك يستدعي الإحتفال فيه.

يترك القمر برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت بتاريخ الجمعة 12، فتخف الحماسة، وتبدأ الأمور بالإنفراج نحو التنفيذ، وتكون عطلة أسبوع جيدة ومميزة.

ينتظرك يومًا صاخبًا ومليء بالنشاطات والحيوية، وهو يوم الأحد.

تُسيطر الأجواء الفلكية الإيجابية، مع إنتقال القمر من برج الحوت إلى برج الحمل الأحد 13.

توقعات برج الحوت

يشهد هذا الأسبوع إلتقاء الشمس والقمر في برج الدلو الخميس 11، لولادة قمر جديد، وهذا الحدث لا تكون تأثيراته ضخمة بالنسبة لك، لكن بشكل عام هي فترة ضعيفة.

يحمل هذه الأسبوع يومان لا يتخللهما الحماسة والطاقة والقدرة على الإنجاز، ومع تواجد القمر في برج الجدي، الإثنين 8، والثلثاء 9، قد يكون هناك مبادرات تجاه أمور معينة، وحركة ودعم من الآخرين.

يُعتبر الأربعاء 10، والخميس 11، والجمعة 12، هي الفترة الأكثر ضعفًا والغير مناسبة أبدًا لأي خطوة أو مبادرة، ويتخللها الكثير من التقلبات، بسبب وجود القمر في برج الدلو ولقائه مع الشمس لولادة قمر جديد. يصل القمر إلى برجك الجمعة 12، فتشعر بالإنتعاش وبالراحة التي أنت بحاجة إليها، وتكون فترة مناسبة جدًا وقوية.