رَفَع علم لبنان على قمة جبل الشيخ.. إليكم قصة أيوب حاطوم

استطاع الشاب ايوب حاطوم ابن بلدة ميمس الجنوبية ان يتوج مغامرته الصعبة برفع علم لبنان على قمة جبل الشيخ او كما يعرف بجبل حرمون، حيث سار السيد المسيح وتجلى قبل الفي عام، ويعتبر من أشهر الجبال الموجودة في بلاد الشام التي كانت تشكل قديما كلا من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، حيث يطل على كل من هذه الدول الأربع، وهو بارتفاع 2814m.

وحاطوم الذي يعتبر ان هذه الهواية شغفه في الحياة ويسعى جاهدا لتطويرها عبر العديد من الأنشطة الرياضية، خصوصا في منطقة حاصبيا والعرقوب، وعلى الرغم من الامكانات المتواضعة جدا التي يمتلكها من عتاد، استطاع ان يرسخ فكرة رياضة التسلق في المنطقة وتمكن من استقطاب العديد من الاشخاص المهتمين بهذه الرياضة من كل المناطق اللبنانية.

ووعد بالمزيد من النجاحات ،آملا "بتقديم الدعم له كي يتمكن من اكمال رسالته وصولا الى ادراج منطقة حاصبيا والعرقوب على خارطة السياحة البيئية التي تتميز بطبيعتها الخلابة وكثرة الانهر والينابيع وغابات السنديان واشجار الزيتون".