منوعات

رَفَع علم لبنان على قمة جبل الشيخ.. إليكم قصة أيوب حاطوم

Lebanon 24
08-02-2021 | 15:40
A-
A+
Doc-P-791997-637483960910942578.jpg
Doc-P-791997-637483960910942578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاع الشاب ايوب حاطوم ابن بلدة ميمس الجنوبية ان يتوج مغامرته الصعبة برفع علم لبنان على قمة جبل الشيخ او كما يعرف بجبل حرمون، حيث سار السيد المسيح وتجلى قبل الفي عام، ويعتبر من أشهر الجبال الموجودة في بلاد الشام التي كانت تشكل قديما كلا من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، حيث يطل على كل من هذه الدول الأربع، وهو بارتفاع 2814m.

وحاطوم الذي يعتبر ان هذه الهواية شغفه في الحياة ويسعى جاهدا لتطويرها عبر العديد من الأنشطة الرياضية، خصوصا في منطقة حاصبيا والعرقوب، وعلى الرغم من الامكانات المتواضعة جدا التي يمتلكها من عتاد، استطاع ان يرسخ فكرة رياضة التسلق في المنطقة وتمكن من استقطاب العديد من الاشخاص المهتمين بهذه الرياضة من كل المناطق اللبنانية.

ووعد بالمزيد من النجاحات ،آملا "بتقديم الدعم له كي يتمكن من اكمال رسالته وصولا الى ادراج منطقة حاصبيا والعرقوب على خارطة السياحة البيئية التي تتميز بطبيعتها الخلابة وكثرة الانهر والينابيع وغابات السنديان واشجار الزيتون".
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-02-08
15:00 | 2021-02-08
12:00 | 2021-02-08
09:00 | 2021-02-08
05:55 | 2021-02-08
23:00 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website