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أستاذ فقه في السعودية يوضح حكم "القتل الرحيم" للمريض الميؤوس من شفائه (فيديو)

Lebanon 24
08-02-2021 | 21:00
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أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم ما يطلق عليه "القتل الرحيم"، لإنهاء عذاب وألم مريض ميؤوس من شفائه طبيا.
 
وقال الشيخ السبر خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إن قتل النفس محرم عموما، ولدى كل البشر، حتى غير المسلم لا يجوز قتله إلا في الحرب".

وأضاف أن "أعظم ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة ودماء الناس، فقتل النفس من أعظم الأمور سواء كان مريضا أو صحيحا، فكله محرم".
 
 
وأشار إلى أن "المرض كله كفارة للمؤمن، وما يصيب المؤمن من هم أو غم فهو كفارة له، حتى الشوكة التي يشاكها"، موضحا "أنه يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب، والله أرحم الراحمين فليس رحمة المؤمن أن يَقتل أو يُقتل".
المصدر: روسيا اليوم
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