هذه أكثر الأبراج صبراً وقدرة على التفوق والنجاح في الـ 2021..هل انت من بينهم؟

تضم اكثر الابراج صبراً المواليد الذين يمكنهم الانتظار الى ان يحصلوا على نتيجة جهودهم وان يحققوا آمالهم وتوقعاتهم. كما ينتمي اليها اولئك الذين يمكنهم التحدي وتخطي المعوقات والمصاعب اياً بلغت شدتها من اجل بلوغ الاهداف. وتشكل العلاقة معهم نقطة قوة ومصدر طاقة ايجابية. ولهذا من المهم جداً التعرف على مواليد اكثر الابراج صبراً وقدرة على تحقيق التفوق والنجاح رغم الصعاب.

الثور

قد يبدو مولود برج الثور منفعلاً وقلقاً ومندفعاً من دون حدود في بعض الاحيان. الا انه في الحقيقة هادئ وصبور. فهو يقوم غالباً بمراقبة ما يجري في محيطه بكل التفاصيل. كما انه يلاحظ التصرفات التي يأتي عليها الآخرون ودواعيها ودوافعها. ولا يمكنه اخذ اي قرار من دون ان يقوم بالتفكير ملياً بذلك. كما انه لا يقيم العلاقات بعد اللقاءات التي تتم مصادفة. فهو يدرس خطواته بشكل جيد قبل القيام بها.

السرطان

يعتبر الود واللطف من ابرز صفات مولود السرطان. كما انه يتسم بالصبر ويمتلك موهبة الاستماع الى الآخرين والانتباه الى متطلباتهم وحاجاتهم. وهو ايضاً لا يحب خوض المغامرات غير المدروسة وغير محسوبة النتائج ويفكر ملياً قبل الاقدام على اية خطوة وخصوصاً في حالة المواقف الحرجة والصعبة. ومن الممكن ان يلجأ اليه الكثيرون ليساعدهم على الشعور بالهدوء في الاجواء السلبية.

العذراء

يتسم هذا المولود بالمثالية. فهو يراقب الاخطاء ويرى تفاصيل السلوكيات غير الصائبة. وهذا ما يشعره بالانزعاج. ورغم هذا فإنه لا يسارع الى ابداء ردود الافعال. بل انه يدرس خطواته بشكل جيد ويحرص على ان تساهم ردة فعله في اصلاح الاوضاع والا تؤدي الى مواجهة سلبية مع الآخرين. ولهذا السبب من الممكن الاعتماد عليه في الكثير من الظروف من اجل ايجاد حلول للمشاكل المختلفة وتحدي الحواجز والمعوقات التي يمكن ان تمنع تنفيذ المشاريع المهمة والمصيرية في اتجاهات الحياة كافة.

الميزان

يعرف مولود الميزان بقدرته الكبيرة على التحمل وخصوصاً في ما يتعلق بعلاقاته مع الآخرين سواء كانت هذه العلاقات اجتماعية ام مهنية. كذلك يتسم هذا المولود برغبته الدائمة في تقديم الدعم المعنوي والمادي لكل من يحتاج الى هذا. وهو يتمنى ان يشعر كل الاشخاص المحيطين به بالارتياح لأن هذا ينعكس عليه. كما انه يحرص على الابتعاد عن الخلافات وعن كل ما يمكن ان يشيع الاجواء السلبيبة في مكان اقامته او عمله او في دائرة المقربين منه واصدقائه.

الجدي

لا يحب مولود الجدي العجلة. فهو يعيش وفقاً لإرادته الخاصة اي انه يحدد المواعيد المناسبة للقيام بمختلف المهمات بنفسه. ولهذا يفضل الا يملي عليه الآخرون الاوامر والا يطلبوا منه اداء الاعمال في مدة محددة. وفي حال واجه بعض المشاكل فإنه يرغب غالباً في اخذ قسط من الراحة وفي التفكير قبل اخذ اي قرار او القيام بأي خطوة. كما انه يحرص على بناء علاقاته على اسس متينة من دون استعجال ومن دون اندفاع وبعيداً عن المغامرة. ويعتبر من اكثر مواليد الابراج صبراً وقدرة على التحمل. كما انه يتسم بالقوة اللازمة من اجل تحقيق التفوق والنجاح رغم الصعاب.