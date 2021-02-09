مشهد لا يمكن تصديقه.. نجاة سائق من "السقوط العظيم"! (فيديو)

بشكل لا يصدق، نجا سائق شاحنة صغيرة من طراز "بيك أب" عندما فقد السيطرة عليها من فوق جسر علوي لتهوي بشكل مستقيم من ارتفاع يزيد على 21 متر وتسقط على جسر آخر.

وأظهرت لقطات فيديو (اضغط هنا) ، بثتها وزارة النقل في ولاية ويسكونسن الأميركية، اللحظات التي شهدت فقدان السائق السيطرة على الشاحنة في تقاطع "حديقة الحيوان" بالقرب من ميلووكي، ثم تحليقها في الهواء وسقوطها على الطريق السريع 94 يوم السبت الماضي.

وكانت الشاحنة الصغيرة تسير على التقاطع، الذي غطت الثلوج أجزاء منه، عندما انزلق السائق فجأة من المنحدر الشرقي، حيث اصطدمت بحوض جليدي كان مكدسا على الجانب الأيمن من الطريق، ثم هوت بشكل مستقيم.

وساعد شخصان في إخراج السائق من الشاحنة إلى أن وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، بحسب ما ذكرت الديلي ميل البريطانية.

وقال رجال الشرطة في مقاطعة ميلووكي إن السائق كان لا يزال واعيا ويتنفس بعد الحادث، فيما قال مكتب الشريف إن السائق لم يظهر عليه أي علامات تدل على إصابته بجروح أو أي شكل من الإصابات، ولكن تم نقله إلى مستشفى المنطقة ليتم تقييم حالته.

وقالت مقاطعة ميلووكي إنها تعمل في أسرع وقت ممكن لإزالة الثلج من جانب الطرق السريعة لتجنب حوادث مثل هذا.

وأوضح مدير الطرق السريعة والصيانة في مقاطعة ميلووكي، إدي سانتياغو لقناة "دبليو آي إس إن" أن الخطر الأكبر في ذلك هو الذوبان والتجمد الذي يخلق منحدرا طبيعيا زلقا وخطيرا.

وأضاف سانتياغو: "عندما يتجمد الثلج فإنه يصبح قاسيا مثل الخرسانة، لذا فإن الكثير من معداتنا موجودة هناك، حيث تقوم بتكسير الثلوج المتجمدة وتقطيعها لإزالتها".