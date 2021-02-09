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مضيفة تكشف ما يحدث إذا مات شخص على متن طائرة أثناء تحليقها!

Lebanon 24
09-02-2021 | 18:00
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كشفت إحدى مضيفات الطيران ما يحدث إذا مات شخص ما على متن طائرة أثناء تحليقها في الأجواء، حيث يجد الركاب أنفسهم جالسين بجانب شخص ميّت. 

وبحسب ما ذكرت مضيفة الطيران، شينا ماري، فإنّه إذا لم يكن هناك مكان آخر على متن الطائرة، فهذا يعني أنه لا يجوز نقل الراكب المتوفى حتى تهبط الرحلة.
 
وأوضحت ماري، عبر حسابها على "تيك توك" أنّه "إذا أصيب راكب بنوبة قلبية ومات، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، ولا يمكننا بدء الإنعاش القلبي الرئوي، سننتظر حتى الوصول إلى وجهتنا النهائية. سنبقي تلك الجثة في مكانها"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "إكسبريس".
وأضافت أنّه إذا كانت هناك مساحة كافية على متن الطائرة، مثل أن يكون الصف الخلفي كاملاً خالياً من المسافرين، فيمكن عندئذ تحريك الجثة هناك وتغطيتها ببطانية".
 
وبعد ذلك يُسمح للركاب بالخروج من الطائرة قبل صعود الأطباء المختصين لإزالة الجثة، وتخرج الطائرة من الخدمة، ويتم الاتصال بأفراد أسرة الراكب المتوفى.

وكشفت المضيفة في مقطع الفيديو أنّه "لا يوجد الكثير مما يمكن للطاقم القيام به عندما يموت شخص ما في منتصف الرحلة".

وأشارت إلى أن "طاقم الطائرة سيحاول تحسين الأمور لمن يجلس بالقرب من المتوفى من خلال تغطية الجثة ببطانية".


المصدر: روسيا اليوم
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