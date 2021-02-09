"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)

التقى زوجان من جديد بعدما افترقا للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، وذلك بعد أن قضيا 12 شهراً بعيدين عن بعضهما بسبب جائحة فيروس "كورونا".وفي مشهد مؤثر التقى ستانلي هاربور (83 عاماً) وزوجته مافيس (81 عاماً)، معاً لأول مرة بعد مرور نحو عام من انفصالهما بسبب إجراءات "كورونا" الخاصة.وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فقد انتقل ستانلي إلى دار الرعاية في أيلول عام 2019، بسبب تدهور حالة الخرف التي أصابته، وبسبب قيود "كوفيد" على دار الرعاية، عجزت مافيس عن الذهاب لزيارة زوجها لمدة عام كامل.وقرّرت مافيس الانضمام إلى زوجها كمقيمة في دار الرعاية بسبب مخاوفها الصحية.