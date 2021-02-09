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"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2021 | 21:00
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التقى زوجان من جديد بعدما افترقا للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، وذلك بعد أن قضيا 12 شهراً بعيدين عن بعضهما بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وفي مشهد مؤثر التقى ستانلي هاربور (83 عاماً) وزوجته مافيس (81 عاماً)، معاً لأول مرة بعد مرور نحو عام من انفصالهما بسبب إجراءات "كورونا" الخاصة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فقد انتقل ستانلي إلى دار الرعاية في أيلول عام 2019، بسبب تدهور حالة الخرف التي أصابته، وبسبب قيود "كوفيد" على دار الرعاية، عجزت مافيس عن الذهاب لزيارة زوجها لمدة عام كامل.

وقرّرت مافيس الانضمام إلى زوجها كمقيمة في دار الرعاية بسبب مخاوفها الصحية.
 
بعد فترة عزل استمرت لـ14 يوماً، استمتع الجدّان بلمّ شمل تملؤه الدموع، صوّره فريق دار الرعاية، ليُبكي جميع الحاضرين.

يذكر بأن ستانلي ومافيس، تزوجا في أوائل الستينيات، ولديهما ابنان هما بيتر ونيل، و3 أحفاد.
 
 
المصدر: سبوتنيك

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