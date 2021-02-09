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منوعات
طفلٌ يصدم والدته بإحضاره "صديقه الغزال" ليعرّفها إليه! (صورة)
Lebanon 24
09-02-2021
|
23:00
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صدم طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات والدته بغزالٍ رضيع كان قد جلبه معه من الغابة وجاء به إليها ليعرفّها إليه كصديق جديد له.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تعرّضت ستيفاني براون لصدمة عندما رأت ابنها دومينيك بصحبة غزال رضيع كان قد عثر عليه في الغابة القريبة من منتجع "ماسانوتن" في ولاية فيرجينيا الأميركية حيث كانا يقضيان عطلتهما.
وأسرعت الأم بالتقاط صورة سريعة لهذه اللحظة الغريبة وقامت بنشرها على "فيسبوك"، وسرعان ما انتشرت عبر بقية الصفحات، وأعجب الناس بمدى الراحة التي بدت على الغزال أثناء وقوفه بجانب صديقه الصغير دومينيك في تلك الصورة.
وأوضحت الأم أنّ العائلة كانت تحزم أمتعتها لمغادرة المنتجع بعد انتهاء عطلتها وتستعد للعودة إلى المنزل، في الوقت الذي جاء فيه دومينيك بصديقه.
والتقطت ستيفاني للاثنين الكثير من الصور التي بدا فيها الغزال سعيداً وغير خائف أبداً، وكذلك دومينيك.
وقالت إنّه وبعد انتهاء جلسة التصوير التي قامت بها لدومينيك والغزال طلبت من ابنها أن يرافق صديقه إلى الغابة ثانية لكي تتمكن والدته من العثور عليه.
وأضافت أنّ "الغزال كان يبدو سعيداً مع دومينيك فقد كان نهارًا جميلاً لكليهما، إلا أنّه من الضروري أن يعود لوالدته والغابة حيث يعيش أساساً.
المصدر: سبوتنيك
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