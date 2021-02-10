الحمل



يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك



الثور

تتحسّن أمور تعرقلت وخصوصاً على الصعيد العاطفي وتبدو أكثر وثوقاً بمشاعرك



يوم مناسب جداً لك

السرطان

خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك



الأسد

يجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات



العذراء

يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه الجوزاءيوم مناسب جداً لكالسرطانخصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانكالأسديجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكساتالعذراءيدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه

الميزان

يحذرك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية



العقرب

حاول ان تستوعب أصعب الأمور



القوس

من الحكمة أن تكسب الوقت، وألا تقدم على قرارات مباغتة



لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك



الدلو

لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة الجديلا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بكالدلولا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة

الحوت

توقّع فرصاً وعروضاً