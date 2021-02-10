منوعات

عامل الدليفري.. أكل الطلبية واعتذر برسالة نصية

Lebanon 24
10-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-792468-637485398745437445.JPG
Doc-P-792468-637485398745437445.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

"آسف يا عزيزتي، أكلت طعامك"، هذا ما تسلمته طالبة جامعية كانت قد طلبت وجبة، عبر أحد التطبيقات، بدلا من حصولها على وجبتها الكاملة.

 

وقالت طالبة الحقوق إيلي إلياس، البالغة من العمر 21 عاما، إنها طلبت وجبة من مطعم "بيمز إن إلفورد" شرقي لندن، بقيمة 20 دولارا، مكونة من قطعتين من البرغر ورقائق البطاطس ولفائف الدجاج، باستخدام تطبيق "أوبر إيتس".

 

في البداية، تلقت رسالة من التطبيق مفادها أن طعامها "في الطريق"، وإخطارا آخر يقول إن السائق كان في مكان قريب.

 

غير أنها، بعد إعادة فتح التطبيق، قيل لها إن إنه تم توصيل طلبيتها من الطعام، وطُلب منها حتى إعطاء إكرامية للسائق.

 

لكنها عوضا عن ذلك استلمت إيلي رسالة نصية تقول "آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك"، وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

 

غير أن طالبة الحقوق تواصلت لاحقا مع "أوبر إيتس" وتمكنت في النهاية من إعادة ترتيب الحصول على طلبيتها مجانا.

 

ورغم الرسالة التي وصلتها من عامل التوصيل عبر التطبيق، إلا إن طالبة الحقوق رفضت إلقاء اللوم على السائق، وقالت لصحيفة "ذي صن": "ربما كان جائعا حقا. لا أريد أن أكون السبب في أن يصبح الرجل الجائع عاطلا عن العمل في ظروف جائحة كوفيد-19".

 

وأضافت "لقد وجدت كل شيء مضحكا.. على الأقل أعلم أن الطعام قد تم تناوله.. في النهاية، حصلت على طعامي.. لذا لم أشعر بالضيق".

 

وأردفت إيلي قائلة: "هذا لم يحدث لي من قبل".

 

وختمت قائلة "لكن الرسالة أضافت قيمة كوميدية إلى طلب ’أوبر إيتس‘ المعتاد. لذلك.. لذلك.. غفرت له".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2021-02-10
09:00 | 2021-02-10
06:02 | 2021-02-10
23:00 | 2021-02-09
21:00 | 2021-02-09
18:00 | 2021-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website