هل يعود The Matrix في زمن كورونا؟

الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي الشهيرة "ذا ماتريكس" سيطرح في 22 كانون الاول المقبل في صالات السينما الاميركية، بعدما كان مقرراً اطلاقه في ربيع عام 2022.

فالقائمين على هذه السلسلة،قرروا الدفع بالجزء الجديد في السوق قبل موعده المحددو على الرغم من جائحة كورونا، مراهنين على شعبية السلسلة في عودة الحياة لصناعة السينما من جديد بعد تعرضها لتوقفات كثيرة خلال الأشهر الماضية.

وكان قد بدأ تصوير الجزء الربع من "ذا ماتريكس" في شباط عام 2020 في برلين بعد مرور أكثر من 17 عاماً على طرح الجزء الثالث من السلسلة، قبل ان تتوقف عجلة الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.ويضم الجزء الجديد من العمل عدداً كبيراً من الممثلين، منهم كيانو ريفز (وهو من مواليد بيروت) وكاري آن موس وبراينكا شوبرا وجادا بينكيت سميث ونيل باتريك هاريس ويحيى عبد المتين وجوناثان غروف، في ظل غياب الممثل هوغو ويفينج الذي لعب سابقاً دور العميل سميث

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بدأ إنتاج الجزء الأول من سلسلة "ماتريكس" عام 1999، وحققت الأفلام الثلاثة السابقة أكثر من 1.6 مليار دولار اميركي على شباك التذاكر العالمي.

ويتحدث العمل عن عالم افتراضي يسمى "المصفوفة" صنع من قبل آلات حاسوبية واعية لأجل تدجين الإنسان وإخضاعه للاستخدام كبطاريات (مولدات طاقة) لصالحهم، عن طريق غرس أجهزة سايبرانية. وروى "ذا ماتريكس" قصة مبرمج حاسب آلي، يدعى توماس أندرسون (كيانو ريفز) يعيش بعد انتهاء دوامه حياة سرية مختلفة تمامًا، يعرف فيها باسم نيو وهو مخترق برامج وشبكات إنترنت ينشغل دومًا بسؤال ما هو الماتريكس أو "المصفوفة" حتى يتلقى زيارة ليلية من شخص مجهول يدعى مورفيوس، يقوده في مغامرة للتعرف على المصفوفة شرط أن يتحمل نتائج اختياراته.