بالتفاصيل.. هذا ما يتمناه برجكم خلال يوم الحب

يوم الحب يوم مميز وهو مناسبة شاعت منذ عقود، ويستعدّ العشّاق والمحبّون بالتعبير عن حبهم وإظهار مشاعر الحب والودّ أكثر من أي يوم آخر عن طريق تقديم الهدايا بمختلف أشكالها.

وكل شخص لديه طريقته الخاصة في التفكير وتصوره عن مسار يومه في يوم الحب. ويتمنى سراً ووفقًا لبرجه لو أنَّ الشريك يقوم بهذه الخطوة أو تلك أو أن يخرج من زاوية الهدايا المادية والانتقال إلى شكل آخر من الهدايا من خلال تشجيع الطرف الآخر على خوض تجارب جديدة، مثل الاستمتاع بتجربة رومانسية.

إليكم ما يتمناه كل برج من الأبراج في مناسبة يوم الحب.

برج الحمل

الحمل يتمنى لو يكون كل شيء مرتبط بذلك اليوم عفويًا، فهو لا يريد الخطط ولا المواعيد المخطط لها بشكل مسبق، بل يريد كل يومه ان يكون عفويًا بشكل كلي وكامل فكل ما يتمناه هو أن يوافق الشريك على السير مع التيار من خلال عدم إتباع أي خطة كانت.. فقط مجرد الخروج وترك الامور تسير كما تشاء.

برج الثور

يُقدر الثور الهدايا كثيرًا ولكنه يقدر النوعية على حساب الكمية، هو برج ينشد الجمال والفخامة والرقي وعليه فهو يتمنى لو تكون الهدايا في ذلك اليوم كذلك، الامر لا يتعلق بكون الثور برجًا ماديًا بل بكون المقاربة هذه طريقة الثور بالتعبير عن حبه وبرغبته في أن يتم التعبير عن حب الآخرين له بهذه الطريقة أيضًا.

برج الجوزاء

لا أهمية ان كان الجوزاء أعزبًا أو مرتبطًا في عيد الحب فكل ما ينشده هذا البرج في عيد الحب هو المغامرة، فالجوزاء من الابراج التي تنشد الحماسة وبكل جوارحها لأنه يشعر بالملل بسرعة وبسهولة تامة ولأنه لا يريد الرومانسية ولا المواعيد التقليدية، كل ما يتمناه هذا البرج هو أن يقوم بأمور لم يقم بها من قبل في عيد الحب.

برج السرطان

السرطان لا يريد المبادرات الضخمة أو الإحتفالات المبالغ بها في عيد الحب، كل ما يتمناه هو ليلة من الرومانسية الجميلة التي تتضمن الحميمة والشاعرية والكثير من مشاعر الآمان، هذا كل ما يتمناه السرطان.. أن يعتني به أحدهم وأن يقوم بتدليله بعشاء على ضوء الشموع.

برج الأسد

برج مستقل ويملك الكثير من الثقة بالنفس.. وعليه فإنَّ يوم عيد الحب ليس من الأيام التي تثير قلق أو توتر الأسد بغض النظر عن وضعه سواء كان أعزبًا أو مرتبطًا، ولكن بشكل عام الأسد من الأبراج التي تحب المبادرات الضخمة والإحتفالات المبالغ بها.

وعليه كل ما يتمناه الأسد هو ليلة تكون فيها جميع الأضواء مسلطة عليه وأن يكون هو النجم الوحيد الذي يسطع نجمه.

برج العذراء

ما يتمناه العذراء هو النقيض لما يتمناه الاسد، فالبرج هذا لا يريد الإحتفالات المبالغ بها ولا يريد أن يكون نجمًا ولا أن تكون الاضواء مسلطة عليه، كل ما يريده العذراء هو أن يختبر ليلة هادئة بعيدًا عن الآخرين وفي جو حميم.

برج الميزان

برج هادئ ومرن ويسير مع التيار وعليه فهو يمكنه التأقلم وبسرعة بالغة مع كل ما قد يحدث، بشكل عام الميزان يشعر بالسعادة من أي مبادرة يقوم بها الشريك وعليه لا يوجد أي شيء خاص يتمناه الميزان، فكل مبادرة مهما كان نوعها تجعله يشعر بالسعادة، ولكن في حال كان الميزان أعزبًا فهو يتمنى يومًا مخصصًا له وحده حيث يقوم بتدليل نفسه.

برج العقرب

كل ما يتمناه العقرب في ليلة عيد الحب هو أن يمضيها مع شخص يمكنه تحمله.. أو أن يمضيه وحيدًا، وفي الواقع الكفة تميل لصالح إمضاء عيد الحب وحيدًا..

برج القوس

كل ما يتمناه القوس هو المرح.. فهو يتمنى وبكل قواه الا يؤدي عيد الحب الى ما هو أكثر جدّية هذا في حال كانت تجمعه علاقة حب بالآخر. وفي حال كانت تربطه به علاقة زواج فهو يتمنى المرح أيضًا من دون الكثير من العواطف، مغامرة غير متوقعة هي أمنية تتحقق للقوس.

برج الجدي

الجدي برج جدّي وعليه هو لا يشعر بأنَّه ملزم بالتعامل مع يوم عيد الحب بشكل مختلف عن أي يوم آخر، وعليه فهو يتمنى ألا يجد نفسه مرغم على القيام بذلك.. كل ما يريد هو عشاء هادئ مع محادثة ممتعة.

برج الدلو

الدلو لا يحب المواقف الرومانسية، فهي تثير توتره كما أنَّه لا يحب أن تمارس عليه الضغوطات من اجل التصرف بطريقة معينة أو حثه على التعبير عن مشاعر لا يريد التعبير عنها، كل ما يتمناه الدلو هو أن يمر اليوم بسلام والا يطلب منه القيام بمبادرات رومانسية أو المشاركة فيها.

برج الحوت

الحوت الرومانسي الحالم ينتظر عيد الحب بحماسة بالغة، ولكن ما يتمناه هو الا تكون خيبة الامل بانتظاره، فهو يعقد الكثير من الآمال على ذلك اليوم ويخاف ألا تسير الامور كما يتوقع أو يتمنى.