مصاب بـ"كورونا" يحرق المستشفى الذي يعالجه (فيديو)

قالت صحيفة "دياريو دي كاديز" إن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أشعل حريقا في الطابق السادس من مستشفى "بويرتا ديل مار" بمدينة قادش الجنوبية في إسبانيا، أمس الأربعاء، مضيفة أنه لم يصب أحد في الحادث.

Las llamas desde la sexta planta del Hospital Puerta del Mar de Cádiz pic.twitter.com/KwVhoAhtQe — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) February 10, 2021

اجتاح الحريق اثنان على الأقل من أجنحة المستشفى، وفقا للصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على الإنترنت.

Incendio en el Hospital Puerta del Mar de #Cádiz. En estos momentos. Ya está allí un equipo de @CSurNoticias y @CanalSurRadio pic.twitter.com/d8qSPJgDOk — Javier Benitez (@javiebenitez) February 10, 2021



وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن مصاباً بمرض "كوفيد 19" أشعل النار في فراشه.



فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل منذ ذلك الحين من قبل ضباط إنفاذ القانون. وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن مصاباً بمرض "كوفيد 19" أشعل النار في فراشه.فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل منذ ذلك الحين من قبل ضباط إنفاذ القانون.