مصاب بـ"كورونا" يحرق المستشفى الذي يعالجه (فيديو)

قالت صحيفة "دياريو دي كاديز" إن أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أشعل حريقا في الطابق السادس من مستشفى "بويرتا ديل مار" بمدينة قادش الجنوبية في إسبانيا، أمس الأربعاء، مضيفة أنه لم يصب أحد في الحادث.
اجتاح الحريق اثنان على الأقل من أجنحة المستشفى، وفقا للصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على الإنترنت.
وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن مصاباً بمرض "كوفيد 19" أشعل النار في فراشه.
فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل منذ ذلك الحين من قبل ضباط إنفاذ القانون.
وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.