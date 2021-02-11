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منوعات
محتال ينفق مبلغاً كبيراً من بطاقة نجم عربي محترف بإنكلترا!
Lebanon 24
11-02-2021
|
18:00
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تمكّن أحد المحتالين من سرقة بيانات البطاقة المصرفية لنجم نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي وقائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، حيث أنفق منها مبلغاً كبيراً من المال.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أنفق شريف محمد، البالغ من العمر 32 عاماً، 175 ألف جنيه إسترليني (نحو 242 ألف دولار أميركي) من بطاقة محرز، قبل أن يُعلم النجم الجزائري المصرف بضرورة إيقاف البطاقة.
وأنفق شريف 20 ألف إسترليني (نحو 27 ألف دولار) على المقامرة والمشروبات والملابس في جزيرة إيبيزا الإسبانية. كذلك أنفق شريف مبالغ كبيرة على الإقامة في فنادق فاخرة بلندن مثل "شانغريلا"، هذا إلى جانب تناول الطعام في مطاعم فاخرة.
وحول الحادثة، قال كبير مفتشي شرطة لندن السابق، ميك نيفيل، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه يستغرب كيف لم يكتشف محرز ضياع مبلغ كبير من بطاقته إلا بعد مرور شهر، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".
وأضاف ميك: "أستغرب كيف لم يلاحظ محرز إنفاق مبالغ كبيرة على أشياء لا يشتريها لاعبو كرة القدم عادة مثل الوجبات السريعة، والأغذية ذات السعرات الحرارية العالية".
وتمت عملية الاحتيال باتصال شخص بمصرف "باركليز" مدعياً أنه محرز، وطلب إصدار بطاقة مصرفية، وحصل عليها مستخدماً بيانات مزوّرة، لينفق لاحقاً منها مبالغ طائلة.
ودافع محامي شريف عن موكله بأنّه كان فاقداً للسيطرة على تصرفاته خلال فترة استخدامه لبطاقة محزر، وذلك بسبب تعاطيه للمخدرات، وإكثاره من شرب الكحوليات.
يذكر أنه تم إطلاق سراح شريف بموجب كفالة مالية، في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر في 25 شباط الحالي.
المصدر:
سكاي نيوز
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