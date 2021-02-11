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العثور على آلة موسيقية عمرها أكثر من 18 ألف عام!

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:00
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عثر باحثون في الآثار على محارة قديمة في كهف بمنطقة مارسولا، الواقعة بجبال "البرانس" الفرنسية، وقالوا إنّها عبارة عن آلة موسيقية تسمّى "أداة الرياح"، كانت تستخدم قبل ما يزيد من 180 ألف عام.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إنّ الآلة الموسيقية وهي عبارة عن محارة كبيرة كان يستخدمها الحرفيون كآلة موسيقية، تشبه البوق، وذلك في العصر الحجري القديم، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

ويقول الأثريون إنّ العينة، التي اكتشفت لأول مرة في عام 1931، هي أقدم محارة أدخل عليها الإنسان بعض التعديلات.

وأوضحوا أنّ هذا الاكتشاف "فريد من نوعه" لأنه قد يكون المثال الوحيد لآلة موسيقية مصنوعة باليد خلال تلك الفترة.
 
وكان الأثريون، الذين اكتشفوا المحارة بالصدفة، يعتقدون في البداية أنها "كوب احتفالي للشرب"، إذ لا يظهر عليها أي "تعديل باليد".

إلا أنه بعد التدقيق واعتماد تقنيات التصوير المتقدمة تبين لهم أن هذه القطع الأثرية خضعت لبعض التعديلات، لتركيب "قطعة الفم"، حتى تصبح آلة موسيقية.

وجرى التوصل لهذه الخلاصة من طرف كارول فريتز وزملائها في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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