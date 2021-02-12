الحملأجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكاتالثورالماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبلالجوزاءابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعبالسرطانتعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاءالأسدخبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريكالعذراءالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطرالميزانالقرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثيرالعقربتطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلكالقوسلا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهمالجديتبقى صلباً في مجال العمل الاجتماعي الذي ترغب في خوض غماره لأنّه يشعرك بالسعادةالدلولا تتخذ قراراتك المهمة فردياًالحوتكثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم