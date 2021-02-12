الحمل
أجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات
الثور
الماضي القريب خير دليل عما تعيشه اليوم من نجاحات مهنية لم تعرفها من قبل
الجوزاء
ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب
السرطان
تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء
الأسد
خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك
العذراء
العلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر
الميزان
القرار النهائي ضروري وحاسم للحد من الخسائر، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير
العقرب
تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو هو يطالبك بذلك
القوس
لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع الى وجهة نظرهم
الجدي
تبقى صلباً في مجال العمل الاجتماعي الذي ترغب في خوض غماره لأنّه يشعرك بالسعادة
الدلو
لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً
الحوت
كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم