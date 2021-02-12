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منوعات
في المانيا...مشردة تلد في الشارع
Lebanon 24
12-02-2021
|
21:00
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وضعت سيدة مشردة جنينا في العراء في درجة حرارة تحت الصفر، في وقت مبكر الجمعة، في مدينة نورمبرغ البافارية، حسبما أفادت السلطات الألمانية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن دورية شرطة رصدت سيدة في العشرينيات من عمرها ومعها مرافق ورضيع حديث الولادة بعد عملية الولادة الساعة الخامسة صباحا تقريبا فوق شبكة تهوية خارج محطة قطارات أنفاق.
ألسيدة ووليدها كانا داخل كيس نوم حراري في محاولة للحصول على بعض الدفء وسط درجات حرارة تراجعت دون 15 درجة مئوية تحت الصفر.
ونقلتهما السلطات إلى مستشفى لمنحهما بعض الدفء والمتابعة الصحية. ولم يعرف مصير الجنين.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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