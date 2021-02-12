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مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 16:23
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يشعر كل مواليد الأبراج بالفضول ويرغبون في معرفة ما يمكن أن تشهده حياتهم في مرحلة مقبلة من أحداث. وفي هذا السياق، يشير الفلك إلى أن 3 منهم قد يعيشون في الأشهر المقبلة تحت الأضواء لأسباب مختلفة.

الثور
يمكن أن يشهد مولود الثور انقلاباً في حياته. إلا أن الفلك لا يوضح حتى الآن ما إذا كان هذا الانقلاب إيجابياً أم سلبياً. غير أنه يلفت إليه أنظار الأشخاص المحيطين به في العائلة أو العمل. ولهذا عليه الانتظار والترقّب وعدم القيام بأي خطوة غير مدروسة. ومن المهم أن تنطلق قراراته من تفكير واعٍ وعقلاني.

الميزان
من الممكن أن ينتقل إلى المرحلة المقبلة من حياته، مرحلة الازدهار والحيوية وتحقيق الأهداف. وقد يحتفي به الأشخاص المقرّبون منه ويفرحون لأنه قد يحصد أخيراً نتيجة أتعابه. إذاً ما زال عليه التحلّي بالصبر، لكن لمدة قصيرة جداً. فالأشهر المقبلة قد تشكل عنوان مرحلة جديدة كلياً من حياته المهنية والعائلية.

الحوت
هو من مواليد الأبراج الأكثر هدوءاً، إلا أنه يخبّئ في داخله الكثير من الأفكار الصامتة والهموم غير الظاهرة. وهو ما يمكن أن يظهر في المرحلة المقبلة. فقد يعبّر بطريقة مباشرة عن هواجسه، أو يخرج عن صمته ويحقّق التغيير الكبير. وربما يكون موضوع اهتمام الكثيرين في الأشهر المقبلة من 2021.
المصدر: لها
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