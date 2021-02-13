الحملربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحةالثورتشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقةالجوزاءلا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأيالسرطاناستمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلفالأسديؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلكالعذراءالمزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجياًالميزانلا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيءالعقربأنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزناً لبعض التحذيراتالقوستندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغةالجديكن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاههالدلويوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعةالحوتتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب