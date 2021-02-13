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برجك اليوم

Lebanon 24
13-02-2021 | 05:56
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 الحمل
ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة
الثور
 تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة
الجوزاء
لا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي
السرطان
استمع إلى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف
الأسد
يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك
العذراء
المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجياً
الميزان
لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء
العقرب
أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزناً لبعض التحذيرات
القوس
تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغة
الجدي
كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه
الدلو
يوم جميل لأنك تخرج من دائرة التحفّظ والقوقعة
الحوت
تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب
 
المصدر: السومرية
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