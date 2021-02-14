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برجك اليوم

Lebanon 24
14-02-2021 | 06:00
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الحمل
أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب.
 
 
الثور
صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر.
 
 
الجوزاء
كن منفتحاً على الحياة بعيداً عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط.
 
 
السرطان
لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط.
 
 
الأسد
كل يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة.
 
 
العذراء
قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضاً. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول.
 
 
الميزان
الشريك يثير اهتمامك بقدراته الذهنية، لكن لا تدع ذلك يضعف موقفك تجاهه.
 
 
العقرب
تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.
 
 
القوس
لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطاً ومندفعاً للقيام بذلك.
 
 
الجدي
فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما.
 
 
الدلو
الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.
 
 
الحوت
تنتابك مشارع جميلة تجاه الحبيب ولا تشعر أنه غامض وتكون معه أكثر وضوحاً وشفافية.
 
 
 
المصدر: السومرية
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