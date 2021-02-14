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جريمة مروّعة: قتل زوجته ووالدتها وطفليه.. ثمّ انتحر!

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:00
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أقدم رجل ألماني يبلغ من العمر 41 عاماً على قتل 4 من أفراد عائلته بينهم زوجته وطفلاه قبل أن ينتحر في مدينة راديفورمفالد في شمال غربي ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وكانت فرق الإغاثة استدعيت مساء الجمعة بسبب حريق داخل منزل في المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين-فستفاليا.
 
وعثرت الفرق في الداخل على جثة الرجل وزوجته البالغة 37 عاماً وطفليهما البالغين 4 سنوات وسنة واحدة، إضافة إلى والدة الزوجة البالغة 77 عاماً، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وقالت الشرطة المحلية في بيان: "بعد فحوص أولية للطب الشرعي وتقصيات أخرى، تفترض النيابة العامة والشرطة أن الأب ارتكب الجريمة" بالسلاح الأبيض، قبل أن ينتحر.

ولفتت الشرطة إلى عدم وجود مؤشر إلى "مشاركة آخرين" في الجريمة التي حصلت "على الأرجح بسبب الانفصال" الذي يعمل على إتمامه الزوجان.     
المصدر: سكاي نيوز
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