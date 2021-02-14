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اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 15:00
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نشرت عالمة الفلك ماغي فرح عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، توقعاتها للابراج الصينية. وأشارت الى أنّ هذه الابراج تتغير كل سنة، وهذا العام هو عام "البقرة". وسنة البقرة بحسب فرح تبدأ في 12 شباط وتنتهي في نهاية كانون الثاني 2022. وتحمل هذه السنة إشارات للعمل الكبير والجهد وتتطلب المثابرة حتى احراز الاهداف.
 
وأضافت فرح، أنّه يُخشى في هذا العام من خطر الديكتاتورية. وقالت انها سنة العمل ولكنها لن تكون خالية من المصاعب والتجارب، وسوف يكون هناك الكثير من الاجراءات الصعبة والقرارات التي سيكون لها التأثير الاكبر على الاوضاع السياسية والمادية، وتلعب فيها اميركا والصين دوراً كبيراً. 
 
اليكم ابرز ما توقعته، وهؤلاء هم الاكثر حظاً. 
 
 
 
 
 
 
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