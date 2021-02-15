الحمل
نظّم أمورك، وحاول إحلال التناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية
الثور
كن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية
الجوزاء
أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة
السرطان
لماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟
الأسد
تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق
العذراء
يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جداً
الميزان
يوم من الأفق الجديد والصداقة العارمة، ويشاطرك الزملاء الآراء والمثاليات والنظرة الى الامور
العقرب
تتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة
القوس
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية
الجدي
لا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلك
الدلو
لا تكتف بموقعك الحالي، ولا تترك الشعور بالإحباط والاستسلام التام يسيطر عليك
الحوت
حمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك