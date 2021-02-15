الحملنظّم أمورك، وحاول إحلال التناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحيةالثوركن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العمليةالجوزاءأنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقةالسرطانلماذا تبقي الحبيب في حالة ضياع؟الأسدتدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلقالعذراءيبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جداًالميزانيوم من الأفق الجديد والصداقة العارمة، ويشاطرك الزملاء الآراء والمثاليات والنظرة الى الامورالعقربتتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعةالقوستعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبليةالجديلا تطلب من الحبيب أن يثبت لك حبه وأنت تدرك أنه يعشقك ومستعد للتضحية بكل شيء من أجلكالدلولا تكتف بموقعك الحالي، ولا تترك الشعور بالإحباط والاستسلام التام يسيطر عليكالحوتحمل إليك هذا اليوم رحلة ميمونة وربما تقرّر تغيير سيارتك