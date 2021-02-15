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حادثة مؤلمة: مجموعة قردة تخطف توأماً من الإناث.. والأهالي ينقذون رضيعة!

Lebanon 24
15-02-2021 | 18:00
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أقدمت مجموعة من القردة في الهند على خطف توأم رضيع من الإناث يبلغ من العمر 8 أيام فقط من أمام منزلهما، فيما نجح الأهالي بإنقاذ رضيعة واحدة فقط.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام هندية، فقد ألقت مجموعة من القردة الرضيعة الصغيرة بعد اختطافها من سريرها في مجرى مائي، الأمر الذي تسبب بوفاتها.

ولحقت مجموعة من السكان المحليين في بلدة ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل، حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الرضيعات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.

وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.
 
وتحدثت والدة التوأم لموقع "تايمز أوف إنديا" قائلة، إنها صدمت لرؤية القرود على سطح منزلها، واكتشفت لاحقاً اختطافها للتوأم الذي كان نائماً في الداخل.

وأضافت الوالدة المكلومة أنّها بدأت بالصراخ، الأمر الذي جعل جيرانها يسارعون باللحاق وراء القردة، إلا أن محاولتهم لم تفلح سوى في إنقاذ طفلة واحدة.

من جانبه قالت شرطة الولاية الهندية، إنها سارعت إلى الوصول لموقع الحادثة، حيث عثر على الطفلة المتوفاة، والتي نقلت جثتها لاحقاً لأحد المستشفيات الجامعية في الولاية.

المصدر: سكاي نيوز
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