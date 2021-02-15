حادثة مؤلمة: مجموعة قردة تخطف توأماً من الإناث.. والأهالي ينقذون رضيعة!

أقدمت مجموعة من القردة في الهند على خطف توأم رضيع من الإناث يبلغ من العمر 8 أيام فقط من أمام منزلهما، فيما نجح الأهالي بإنقاذ رضيعة واحدة فقط.





ولحقت مجموعة من السكان المحليين في بلدة ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل، حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الرضيعات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.



وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي. وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام هندية، فقد ألقت مجموعة من القردة الرضيعة الصغيرة بعد اختطافها من سريرها في مجرى مائي، الأمر الذي تسبب بوفاتها.ولحقت مجموعة من السكان المحليين في بلدة ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل، حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الرضيعات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.