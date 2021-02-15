16
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
حادثة مؤلمة: مجموعة قردة تخطف توأماً من الإناث.. والأهالي ينقذون رضيعة!
Lebanon 24
15-02-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدمت مجموعة من القردة في الهند على خطف توأم رضيع من الإناث يبلغ من العمر 8 أيام فقط من أمام منزلهما، فيما نجح الأهالي بإنقاذ رضيعة واحدة فقط.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام هندية، فقد ألقت مجموعة من القردة الرضيعة الصغيرة بعد اختطافها من سريرها في مجرى مائي، الأمر الذي تسبب بوفاتها.
ولحقت مجموعة من السكان المحليين في بلدة ميلا ألانغام الواقعة بولاية تاميل نادو، بالقردة التي حملت التوأم وسارعت بالهرب فوق المنازل، حيث نجحوا في إنقاذ إحدى الرضيعات بعدما تركتها الحيوانات على أحد الأسطح.
وعقب عمليات بحث، عن الطفلة الثانية، تم العثور على جثتها قرب مجرى مائي.
وتحدثت والدة التوأم لموقع "تايمز أوف إنديا" قائلة، إنها صدمت لرؤية القرود على سطح منزلها، واكتشفت لاحقاً اختطافها للتوأم الذي كان نائماً في الداخل.
وأضافت الوالدة المكلومة أنّها بدأت بالصراخ، الأمر الذي جعل جيرانها يسارعون باللحاق وراء القردة، إلا أن محاولتهم لم تفلح سوى في إنقاذ طفلة واحدة.
من جانبه قالت شرطة الولاية الهندية، إنها سارعت إلى الوصول لموقع الحادثة، حيث عثر على الطفلة المتوفاة، والتي نقلت جثتها لاحقاً لأحد المستشفيات الجامعية في الولاية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
21:48 | 2021-02-14
14/02/2021 09:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:10 | 2021-02-14
14/02/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:33 | 2021-02-15
غضب كبير.. طبيب يبيع رضيعا عجز والديه عن دفع نفقات الولادة!
15:00 | 2021-02-15
بعد سجنه 68 عاما.. رفض طلب الإفراج المشروط لهذا السبب!
12:00 | 2021-02-15
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
09:00 | 2021-02-15
بالأيام: أوقات سيكتمل فيها القمر بشكل واضح في الـ 2021 وهكذا ستكون تأثيراتها الفلكية
05:56 | 2021-02-15
برجك اليوم
22:00 | 2021-02-14
"فالنتاين" والحلويات
فيديو
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact