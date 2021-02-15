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منوعات
"وعدٌ لم يُنفّذ": زفاف يتحوّل لمأساة.. والضحية ابن الـ 9 سنوات!
Lebanon 24
15-02-2021
|
21:00
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لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه خلال حفل زفاف في كراتشي بباكستان، جراء إطلاق الرصاص على سيارة العريس، الذي كان يضع الطفل في أحضانه، فيما أشارت المعلومات إلى أنّ الجاني كان تلقّى وعداً من والد العروس بتزويجه إياها لكنّ هذا الوعد لم يُنفّذ.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "DAWN" الباكستاني، فقد أصيب العريس أسفنديار (24 عاماً) بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى.
وأشارت الشرطة الباكستانية إلى أنّ الطفل القتيل يدعى سديس، وهو ابن عم العريس المصاب.
من جانبه، أوضح الضابط في الشرطة، مالك عادل خان، أن المشتبه به هو ابن عم العروس، وأراد الزواج منها سابقا، ويدعى شهيد أختر.
وفي تفاصيل الحادثة، قال الضابط إن العروسين استقلا السيارة للسفر بعد انتهاء حفل الزفاف، بينما كان الصبي في حضن العريس، عندما فتح المشتبه به النار عليه، فأصابت الرصاصة الطفل في بطنه، واخترقت جسده لتصيب العريس أسفنديار.
ولفت مالك عادل خان إلى أنّ الطفل توفي على الفور، وتم نقل جثته إلى مستشفى طروث بفاو المدني" لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم إلى مسقط رأسه في ثاتا للدفن، في حين أن العريس المصاب تم نقله إلى مستشفى خاص في كليفتون حيث استقرت حالته وفقاً للأطباء.
وعن سبب الاعتداء والدافع وراء الهجوم، أوضح ضابط الشرطة أنّ والد العروس كان قد وعد ابن أخيه شفهياً بتزويج ابنته له، منذ حوالي 10-12 سنة، لكن نيته في تزويجها له لم تفلح، حيث برعت الفتاة في التعليم بينما تخلّى المشتبه فيه عن مواصلة الدراسة، مشيراً إلى أن "سبب محاولة قتل العريس ربما يعود للانتقام من عدم زواج ابن عم العروس بها".
المصدر:
روسيا اليوم
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