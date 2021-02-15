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غضب كبير.. طبيب يبيع رضيعا عجز والديه عن دفع نفقات الولادة!

Lebanon 24
15-02-2021 | 16:33
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أثار طبيب باكستاني حالة من الغضب والاستنكار بعد أن أقدم على بيع طفل حديث الولادة لأن والديه عجزا عن دفع نفقات المستشفى.

ذكر موقع "أري نيوز" أن مدينة تولامبا الباكستانية شهدت الواقعة حين أحضر رجل زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى أحد المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجأ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزان عن دفعها.
عرض الطبيب على الوالدين بيع مولودهما الجديد لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما.

وفور مغادرة الزوجان المستشفى، قام الطبيب ببيع الطفل إلى رجل يدعى فيصل، رغما عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة، التي استجابت بدورها، وداهمت المستشفى لتعتقل ذلك الطبيب، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة المركز الصحي مارست ضغوطا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى.
المصدر: سبوتنيك
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