علاقة غرامية "آثمة" وراء محاولة قتل "مروّعة" لأم روسية

وجهت السلطات الروسية تهمة الشروع في القتل لأم حاولت قتل نفسها وأطفالها الثلاثة، وذلك بإجبارهم على البقاء عراة في درجة حرارة بلغت 15 مئوية تحت الصفر.وأقدمت الأم ناتاليا فازينا، البالغة من العمر 33 عاما، على خلع ملابسها تماما في غابة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، وفعلت ذات الشيء مع أولادها غريغوري ولازار ومارفا، البالغين من العمر 10 وعامين و11 شهرا.ومن حسن حظ الأسرة أن رجلاً كان يسير في الغابة برفقة كلبه، قد عثر عليهم، وسارع إلى إنقاذهم من التجمد، إذ كانت درجة الحرارة في حدود سالب 15، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.