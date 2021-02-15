16
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
علاقة غرامية "آثمة" وراء محاولة قتل "مروّعة" لأم روسية
Lebanon 24
15-02-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت السلطات الروسية تهمة الشروع في القتل لأم حاولت قتل نفسها وأطفالها الثلاثة، وذلك بإجبارهم على البقاء عراة في درجة حرارة بلغت 15 مئوية تحت الصفر.
وأقدمت الأم ناتاليا فازينا، البالغة من العمر 33 عاما، على خلع ملابسها تماما في غابة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، وفعلت ذات الشيء مع أولادها غريغوري ولازار ومارفا، البالغين من العمر 10 وعامين و11 شهرا.
ومن حسن حظ الأسرة أن رجلاً كان يسير في الغابة برفقة كلبه، قد عثر عليهم، وسارع إلى إنقاذهم من التجمد، إذ كانت درجة الحرارة في حدود سالب 15، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأرجعت فازينا إقدامها على ارتكاب مثل هذه الجريمة المروّعة إلى ما وصفته بعدم الرضا عن "العيش في الخطيئة"، وذلك بعدما أقامت "علاقة غرامية" مع رجل متزوج.
ووصلت العائلة إلى المستشفى وأجسادهم تعاني من انخفاض كبير في درجة الحرارة، في حين لا يزال الابن الأصغر لازار في غيبوبة.
وحظيت الحادثة باهتمام المسؤولين في روسيا، حيث قامت المفوضة المسؤولة عن حقوق الطفل في البلاد، آنا كوزنتسوفا، بزيارة المستشفى الذي تتلقى فيه العائلة الرعاية الطبية.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
15:00 | 2021-02-15
15/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح.. شائعات عن وفاة "أبو سليم" وهذا ما قاله لـ"لبنان24"
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح.. شائعات عن وفاة "أبو سليم" وهذا ما قاله لـ"لبنان24"
20:34 | 2021-02-15
15/02/2021 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أُغلق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي!
Lebanon 24
لهذا السبب أُغلق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي!
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-02-15
"وعدٌ لم يُنفّذ": زفاف يتحوّل لمأساة.. والضحية ابن الـ 9 سنوات!
18:00 | 2021-02-15
حادثة مؤلمة: مجموعة قردة تخطف توأماً من الإناث.. والأهالي ينقذون رضيعة!
16:33 | 2021-02-15
غضب كبير.. طبيب يبيع رضيعا عجز والديه عن دفع نفقات الولادة!
15:00 | 2021-02-15
بعد سجنه 68 عاما.. رفض طلب الإفراج المشروط لهذا السبب!
12:00 | 2021-02-15
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
09:00 | 2021-02-15
بالأيام: أوقات سيكتمل فيها القمر بشكل واضح في الـ 2021 وهكذا ستكون تأثيراتها الفلكية
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
21:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
16/02/2021 03:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact