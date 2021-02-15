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علاقة غرامية "آثمة" وراء محاولة قتل "مروّعة" لأم روسية

Lebanon 24
15-02-2021 | 23:00
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وجهت السلطات الروسية تهمة الشروع في القتل لأم حاولت قتل نفسها وأطفالها الثلاثة، وذلك بإجبارهم على البقاء عراة في درجة حرارة بلغت 15 مئوية تحت الصفر.

وأقدمت الأم ناتاليا فازينا، البالغة من العمر 33 عاما، على خلع ملابسها تماما في غابة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، وفعلت ذات الشيء مع أولادها غريغوري ولازار ومارفا، البالغين من العمر 10 وعامين و11 شهرا.

ومن حسن حظ الأسرة أن رجلاً كان يسير في الغابة برفقة كلبه، قد عثر عليهم، وسارع إلى إنقاذهم من التجمد، إذ كانت درجة الحرارة في حدود سالب 15، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وأرجعت فازينا إقدامها على ارتكاب مثل هذه الجريمة المروّعة إلى ما وصفته بعدم الرضا عن "العيش في الخطيئة"، وذلك بعدما أقامت "علاقة غرامية" مع رجل متزوج.

ووصلت العائلة إلى المستشفى وأجسادهم تعاني من انخفاض كبير في درجة الحرارة، في حين لا يزال الابن الأصغر لازار في غيبوبة.

وحظيت الحادثة باهتمام المسؤولين في روسيا، حيث قامت المفوضة المسؤولة عن حقوق الطفل في البلاد، آنا كوزنتسوفا، بزيارة المستشفى الذي تتلقى فيه العائلة الرعاية الطبية.
المصدر: روسيا اليوم
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