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برجك اليوم

Lebanon 24
16-02-2021 | 05:56
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الحمل
إحذر التسرع في الكلام
الثور
لا تخاطر بعملك ولا تقم بأي مغامرات وإلا ستخذل المحيطين بك
الجوزاء
تتراكم التحديات وتتسابق لتمتحن قدرتك على المواجهة وعلى الصمود وإبداء الإرادة الصلبة
السرطان

تحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية
الأسد
لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم
العذراء
إسعَ إلى كسب رضى رئيس عملك لتتمكن من تخطي الأزمات التي تواجهك
الميزان
تمنحك النظرة الشمولية ارتياحاً في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع
العقرب
حكّم عقلك وتصالح مع الشريك
القوس
قد تقدم على ترك العمل نتيجة الضغوط الكثيرة التي تواجهها
الجدي
ابتعد عن إثارة المشكلات

الدلو
أوضاعك المالية قد تتحسن
الحوت
لا تغامر من أجل أمور تافهة
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