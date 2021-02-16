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ملكة جمال تواجه عقوبة بالسجن 50 عاما... تنتمي لعصابة خطف!

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:00
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تواجه ملكة الجمال المكسيكية لورا موجيكا روميرو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاما للاشتباه بانخراطها في نشاط عصابة خطف.

 

وروميرو التي تتحدر من مدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك في أواكساكا، فازت في مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية لعام 2018 وشاركت في مسابقة ملكة جمال المكسيك في العام التالي، وهي محتجزة حاليا في ولاية فيراكروز المكسيكية.

 

A post shared by Laura Mojica (@lauumojica)


 

وهي واحدة من 3 نساء و5 رجال تم القبض عليهم، وقد وصفت بأنها واحدة من "ثمانية أعضاء مزعومين في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف"، بحسب ممثلو الإدعاء، الذين أشاروا إلى أن الخاطفين الثمانية محتجزون على ذمة التحقيق منذ شهرين بينما يتواصل التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم
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