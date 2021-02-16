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"الطلب" وصل داخل غرفتك.. حادث غريب لشركة أمازون

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:00
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وجد عامل توصيل لدى شركة "أمازون" نفسه في موقف لا يحسد عليه، حين اصطدمت شاحنته بالباب الأمامي لأحد المنازل، في ولاية جورجيا الأميركية.

ونشرت الشرطة في مدينة روزويل، بالقرب من أتلانتا، صورا للحادث، الأسبوع الماضي، وقالت معلقة عليها "إشعار التسليم: وصلت طلبيتك. الموقع: داخل غرفتك".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع بعد ظهر الأربعاء الماضي، حين ركن عامل التوصيل شاحنته أمام باب المنزل.
وأضافت أنه حين خرج السائق لتوصيل الطلب، تراجعت الشاحنة للخلف، في ظل وجود منحدر، الأمر الذي جعلها تصطدم بالباب وتقتحم المنزل.

وذكر المصدر أن الحادث لم يخلف أي إصابة.
وقالت الشرطة روزويل: "من الواضح أن شاحنة توصيل عانت من عطل في الفرامل، وتدحرجت للخلف ثم اصطدمت بالباب الأمامي للمنزل".
هذا ومن غير المعلوم من سيكون مسؤولا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل، حيث ورد سابقا أن أمازون تنأى بنفسها عن سائقيها الذين يظلون مسؤولين عن الحوادث التي يرتكبونها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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