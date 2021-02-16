عملية احتيال كبرى.. سرق أكثر من مليونَيْ طابع لبيعها مع خصومات!

تمكّنت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو من توقيف كبير المحاسبين السابقين بأحد فروع البريد الياباني، للاشتباه في قيامه بسرقة أكثر من مليونَيْ طابع بريد بقيمة تعادل نحو 891 ألف دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن وكالة أنباء "كيودو"، فإنّ المحققين يعتقدون أنّ الرجل متورط أيضاً في عمليات احتيال مالية أخرى.ويشتبه في أنّ المحاسب السابق قد اختلس أموالاً ومقتنيات ثمينة تصل قيمتها إلى ما يعادل 2.6 مليون دولار، وقد أقرّ خلال الاستجواب بارتكابه للجريمة.وأفيد بأنّ المحاسب قام بسرقة الطوابع عند إرسال عدد كبير من الرسائل أو البطاقات البريدية بناء على تعليمات من الشركات الكبيرة.وقام المحتال بإرسال الطرود والرسائل من دون طوابع، وقام ببيع هذه الطوابع مع خصومات إلى متاجر متخصّصة في بيع تذاكر الطيران والقطارات والكوبونات، فيما أنفق الأموال التي كسبها بطريقة غير مشروعة في المطاعم، وكذلك على شراء سلع باهظة الثمن.