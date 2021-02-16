غيتس يحذر من كارثة.. حل أزمة كورونا "سهل للغاية" مقارنة بها!

نوه بيل غيتس بأن إنهاء جائحة الفيروس التاجي "سهل للغاية'' مقارنة بالتحديات التي تنطوي عليها معالجة أزمة تغير المناخ.

وأصدر الملياردير الشريك المؤسس لـ"مايكروسوفت" كتابا جديدا بعنوان "كيفية تجنب كارثة مناخية"، حيث يوضح "ضرورة معالجة تغير المناخ".

ويقول غيتس في كتابه إنه "مرسال غير كامل'' بسبب ثروته ومنازله وسفره، معترفا أنه استقل طائرة خاصة لحضور قمة المناخ بباريس 2015.

وخلال الترويج للكتاب، قال غيتس لـ" بي بي سي نيوز"، إن حل مشكلة تغير المناخ سيكون "أكثر الأشياء المدهشة التي قامت بها البشرية على الإطلاق".

وقال إنه مقارنة بالتضحيات والجهود المطلوبة لإحباط أزمة مناخية كبرى تنهي الحياة بشكل صحيح، فإن إنهاء "كوفيد-19" "سهل للغاية''.

وأضاف: "سينتهي الوباء لأن هذه اللقاحات المذهلة صُممت في غضون عام، ونحاول توسيع نطاقها والتكيف مع التباين".

ويقول غيتس إن حل مشكلة تغير المناخ سيتطلب تحولا عالميا كبيرا إلى الطاقة المتجددة، وتغييرات في طريقة حياتنا، مضيفا أنه "لا توجد سابقة لهذا".

واستوحى الملياردير من كتابة مؤلفه الجديد، مع تحديد أفضل طريقة لتوصيل الكهرباء إلى أبعد مناطق العالم دون بناء محطات تعمل بالفحم.

وقال إن التحدي الذي يواجه العالم هو تقليل غازات الدفيئة - من 51 مليارا يضاف إلى الغلاف الجوي سنويا الآن، إلى صفر بحلول عام 2050.

ولا يعتقد الجميع أن غيتس هو الشخص المناسب للتحدث عن هذه القضية، حيث قال رولف سكار من Greenpeace USA لمجلة Wired، إنه بينما يركز الكتاب على تجنب كارثة مناخية، فإن المؤلف لا يفعل ما يكفي لتغيير عاداته الشخصية.