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رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2021 | 23:00
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تقوم شرطة العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بإجراء تحريات بعد أن قام عمّال بناء برفع بقرة إلى سطح موقع قيد الإنشاء بواسطة رافعة، بقصد التضحية بها.

وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أظهر مقطع فيديو نشر اليوم الثلاثاء في عدد من وسائل الإعلام الكازاخستانية بقرة حيّة تُحمل برافعة إلى سطح مجمع سكني متعدّد الطوابق قيد البناء.

وأثارت الحادثة غضب بعض المستخدمين الكازاخستانيين جراء القسوة في التعامل مع البقرة.

وأفاد المكتب الصحافي لشرطة عاصمة كازاخستان، نور سلطان، بأنّ الواقعة جرت يوم الاثنين في مبنى تحت الإنشاء في شارع نازيميدينوف.
المصدر: روسيا اليوم
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