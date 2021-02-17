الحمل
يخبئ لك الحظ تطوراً مربكاً يتعلق بشأن عائلي أو شخصي.
الثور
طاقاتك فعّالة على الصعيد المهني.
الجوزاء
ترتفع المعنويات وتكون المشاعر قوية.
السرطان
ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة.
الأسد
قد تختار أن تقلب الطاولة أو الصفحة.
العذراء
لا تتذمر مهما سعى البعض للضغط عليك.
الميزان
يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني.
العقرب
تكون علاقاتك العائلية متوترة.
القوس
تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك.
الجدي
يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال.
الدلو
تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك.
الحوت
تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد.