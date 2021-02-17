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أم تتجرد من انسانيتها.. عرضت طفلتها للبيع على فيسبوك!

Lebanon 24
17-02-2021 | 12:00
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قامت سيدة بعرض رضيعتها 6 شهور للبيع مقابل 50 ألف جنيه مصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال إنشاء صفحة إلكترونية لإتمام الصفقة، ونجحت السيدة بالاتفاق مع أحد الراغبين في شراء الطفلة، إلا أن الشرطة استطاعت أن تلقي القبض عليها قبل البيع، وأحالتها إلى النيابة للتحقيق معها.

 

وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة لحماية الآداب الخاصة بقطاع الأمن الاجتماعي بضبط السيدة التي أعلنت عن رغبتها في بيع رضيعتها على فيسبوك، وتم ضبط الأم وهي تحمل رضيعتها بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

 

وبمواجهة النيابة للسيدة بالاتهامات الموجهة إليها، أقرت أنها على خلاف مع زوجها بشكل دائم، إضافة إلى عدم وجود أي مصدر دخل آخر، ما جعلها تلجأ إلى مواقع التواصل لكي تبيع رضيعتها وتحصل على مبلغ مالي، وقالت إنها توصلت إلى مشتر مناسب واتفقت معه على المبلغ ومكان تسليم الطفلة.

 

وأكدت تحريات رئيس مباحث القليوبية في مصر تورط والد الطفلة في هذه الجريمة، حيث قام بالاتفاق مع زوجته على نشر هذا الإعلان، وذلك للحصول على مبلغ مالي بسبب حاجتهم الشديدة.

 

من جهتها، أمرت نيابة شبرا الخيمة بإجراء تحليل وراثي للرضيعة، للتأكد من نسب الطفلة مع إحالة السيدة وزوجها إلى التحقيقات في القضايا المنسوبة إليهما.

المصدر: العربية
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