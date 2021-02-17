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كم يبلغ سعر الشقة في هونغ كونغ؟

Lebanon 24
17-02-2021 | 15:31
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بيعت شقة جديدة في هونغ كونغ مساحتها 313 مترا مربعا في مقابل 59 مليون دولار، محطمة تاليا الرقم القياسي للسعر الأعلى نسبة للمساحة، أي بنحو 182 ألف دولار للمتر المربع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام اليوم.

قد ذكرت معلومات صحافية أن الشقة المؤلفة من 5 غرف عند مرتفعات حي ميد-ليفلز الرائج في هونغ كونغ، بيعت في مقابل 459,4 مليون دولار محلي (59 مليون دولار أميركي). ويجسد السعر غير المسبوق للمتر المربع مجددا الهوة في الثروات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتشهد هونغ كونغ أسوأ ركود منذ أعوام، وقد ألقت القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 أعباء اقتصادية إضافية عليها بعد عام مضطرب إثر احتجاجات العام 2019.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بنسبة 6,1 في المئة عام 2020، وهو مستوى قياسي، ووصلت نسبة البطالة إلى 6,6% وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.

وتتسم هونغ كونغ بتناقضات كبيرة، إذ تتجاور فيها السيارات الفارهة الكثيرة مع مسنين يجمعون علبا كرتونية على عربات لإعادة تدويرها.

غير أن هذه الصفقة العقارية القياسية تؤكد مجددا أن الأثرياء الكبار في هونغ كونغ لا يعرفون الأزمة.

وحطم سعر المتر المربع في هذه الصفقة العقارية الرقم القياسي السابق المسجل في 2017.
المصدر: الوكالة الوطنية
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