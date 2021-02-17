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جريمة مروعة.. ألقى بزوجته الحامل من أعلى جبل والسبب صادم! (صور)

Lebanon 24
17-02-2021 | 17:00
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في حادثة مروعة، ألقى زوج بزوجته الحامل من أعلى قمة جبلية في مدينة فتحية التابعة لمحافظة موغلا التركية، بعدما اصطحبها لالتقاط صورة سيلفي.

وفي تفاصيل الجريمة القاسية، فقد ألقت الشرطة التركية القبض على الزوج هاكان أيسال، البالغ من العمر 40 عاما، لإقدامه على قتل زوجته سيمرا أيسال، عمرها 32 عاماً، في شهر حزيران عام 2018.

ووجّه الادعاء الى أيسال تهمة إقدامه على دفع زوجته من حافة جبل ارتفاعها ألف قدم، وذلك حتى يتمكن من الحصول على تأمين عقب وفاتها. علماً أن الزوجة الحامل في الشهر السابع قد لقيت مصرعها وجنينها على الفور.

ولفتت التقارير الى أن الزوجين كانا يلتقطان صوراً من أعلى حافة الجبل، عندما حصلت الجريمة.
 

كذلك، يقول ممثلو الادعاء إن سبب جلوس الزوجين على قمة الجرف لمدة 3 ساعات، هو أن يتمكن الزوج من التأكد من عدم وجود أي شخص حوله كي يقدم على فعلته.
 
رجل يلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل في تركيا
 
رجل يلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل في تركيا
 
رجل يلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل في تركيا
المصدر: الراي
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