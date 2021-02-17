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منوعات
الأمير فيليب في المستشفى... ما علاقة كورونا؟
Lebanon 24
17-02-2021
|
17:17
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دخل الأمير البريطاني فيليب، دوق إدنبره، وزوج الملكة إليزابيث، المستشفى مساء أمس الثلثاء، في إجراء احترازي بعد إصابته بوعكة لا علاقة لها بكوفيد-19.
وجاء في بيان أنّ "دخول الدوق إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيب جلالته بعدما شعر بتوعك. من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لأيام قليلة للمتابعة والراحة".
وذكر مصدر ملكي أن الأمير فيليب (99 عاماً) يشعر بتوعك منذ فترة قصيرة ودخل المستشفى على قدميه ومن دون مساعدة. وأضاف أنه لا يعاني من شيء له علاقة بكوفيد-19.
ويقيم الأمير والملكة في قصر ويندسور غربي لندن خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أكّد المصدر إن الملكة لا تزال في القصر.
وكان الأمير، الذي اعتزل الارتباطات الرسمية في آب 2017، قد دخل المستشفى في أواخر عام 2019.
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