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مؤسس شركة توصيل يتبرع بنصف ثروته للجمعيات الخيرية.. هذا سبب قراره

Lebanon 24
18-02-2021 | 12:00
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تبرع مؤسس تطبيق توصيل الطلبات رقم واحد في كوريا الجنوبية "أمة التوصيل" بأكثر من نصف ثروته للجمعيات الخيرية.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن شركة الأخوة الراقيين المتخصصة في تطوير البرمجيات، صرحت اليوم الخميس أن رئيس الشركة كيم بونغ-جون انضم إلى حملة تعهد العطاء(The Giving Pledge) كمتبرع رقم 219.

وقال كيم بونغ-جين (45 عاما)، مؤسس تطبيق "أمة التوصيل" الرائد في خطاب التعهد الذي كشف عنه في موقع الشركة الإلكترونية: "أتبرع بنصف ثروتي عن نفسي وزوجتي إلى المجتمع قبل موتنا".
وأضاف "أريد أن أساعد في حل عدم المساواة في فرصة التعليم، بكوني من عانى من وضع المعيشة المتدنية عندما كنت طالبا"، مشيرا إلى أن "كان الوفاء بوعدي بالتبرع بـ 10 بلايين وون إلى المجتمع عام 2017، أفضل قرار في حياتي، والآن أريد أن أهب ثروتي بحجم أكبر إلى المجتمع".

وحول السبب في هذا القرار قال كيم "لا يمكن أن أشرح سر نجاحي اليوم إلا أنه بركة من الله وحسن الطالع، فبعد أن تخرجت من كلية للفنون عايشت ظروفا معيشية صعبة، حيث كنت أقيم في غرفة الضيوف في مطعم عندما كنت في المدرسة الثانوية".
وشرح كيم حول كيفية استخدام المبلغ المتبرع، أنه يتصور تشكيل منظمة مساعدة لحل عدم المساواة في فرص التعليم ودعم القطاعين الثقافي والفني والمنظمات الخيرية.

ويعتبر كيم هو أول كوري جنوبي انضم إلى الحملة، وهو سابع آسيوي بعد منضمين من الصين والهند.
وتقدر قيمة ثروة كيم بحوالي واحد تريليون وون، حيث باع تطبيق "أمة التوصيل" إلى شركة دييفيري هيرو الألمانية. ومن المتوقع أن المبلغ المتبرع سيبلغ أكثر من 500 بليون وون.

المصدر: سبوتنيك
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