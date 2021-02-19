الحمللديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمةالثورطموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعةالجوزاءتفتح أمامك مشاريع جديدةالسرطانحتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها وإيجاد الحلول المناسبةالأسديلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولىالعذراءفكّر في مستقبلك بجدية أكبرالميزانتقبّل لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركةالعقربتكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذراً وعدم المزج بين العواطف والمالالقوسأحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاًالجديخطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظورالدلوتنجز الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابقالحوتالغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه