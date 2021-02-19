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برجك اليوم

Lebanon 24
19-02-2021 | 05:55
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الحمل
لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة
الثور
طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة
الجوزاء
تفتح أمامك مشاريع جديدة
السرطان
حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها وإيجاد الحلول المناسبة
الأسد
يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى
العذراء
فكّر في مستقبلك بجدية أكبر
الميزان
تقبّل لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة
العقرب
تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذراً وعدم المزج بين العواطف والمال
القوس
أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً
الجدي
خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور
الدلو
تنجز الكثير من الأمور التى كانت مؤجلة في السابق
الحوت
الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه
 
المصدر: السومرية
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