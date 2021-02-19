مواليد 4 أبراج يحصلون على أفضل الفرص في الـ 2021.. هل أنت من بينهم؟

كثيرون يأملون في أن يكون العام 2021 أفضل من سابقه الذي حمل معه الكثير من المصاعب. ولهذا يميلون إلى التفاؤل وخصوصاً مع بدء الحلول بالظهور في ما يتعلق بالوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد. ويبدو أن مواليد 4 أبراج قد يحصلون على أفضل الفرص خلال هذا العام.

الجوزاء

من الممكن أن يعيش مولود الجوزاء حالة من الانفراج التام على المستوى العائلي والمهني. فقد يضع مع مرور الأيام حداً لسوء الفهم كما للصعوبات التي تسود حياته راهناً. وقد يتمكن من التخلص من سوء الطالع الذي رافقه في سنوات سابقة.

السرطان

يمكن أن يجد السرطان في العام 2021 ضالته وأن يحقق بعض الأهداف المؤجلة وطويلة الأمد. وقد يتمكن من الاستفادة من بعض الفرص على المستوى المهني. وهذا ما يساعده على الانتقال إلى ضفة أخرى من حياته. كذلك قد تتاح له إمكانية التعاون مع أفضل الأشخاص وأكثرهم عطاءً وإنتاجية.

القوس

قد يخرج مولود القوس في 2021 من حالة الروتين التي عاشها منذ سنوات. فقد تدخل إلى حياته عناصر جديدة لم يتمكن من استغلالها لمصلحته من قبل. ولهذا من الممكن أن يكون هذا العام عام الفرج بالنسبة إليه. فليتظر لبعض الوقت.

الحوت

هو المولود الأكثر هدوءًا وهذا ما يمكن أن يلفت إليه أنظار بعض الضالعين في شأنٍ عامٍ ما. ومن الممكن أن يتولى بعض المهمات غير المسبوقة والتي تعود عليه وعلى أسرته بالانفراج التام. ولهذا ليس عليه سوى التعاون والتفاعل معهم بالطريقة الصحيحة.