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حادثة غريبة.. متّهم بالتحرش بابنته ينتحر من أعلى المحكمة!

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:00
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شهدت محكمة مصرية حادثة غريبة حيث أقدم أحد الأشخاص على الانتحار من أعلى مبنى المحكمة قبيل عرضه على المحاكمة داخل مقرّ المحكمة نفسها. 
 
وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فقد كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية، تفاصيل انتحار عامل بمبنى محكمة بالخانكة، قبيل عرضه على نيابة الخصوص بمقر المحكمة.
 
وتبيّن أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته (14 عاماً) أثناء إقامته معها بعد انفصاله عن والدتها التي تزوجت وتركت المنزل.

واكتشفت خالة الفتاة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض على الأب، وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من الحكمة، فلقي مصرعه على الفور.

وقررت نيابة الخانكة، انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع المتهم.
 
المصدر: روسيا اليوم
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