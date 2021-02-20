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برجك اليوم

Lebanon 24
20-02-2021 | 06:00
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الحمل
يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية.
 
 
الثور
كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.
 
 
الجوزاء
لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب.
 
 
السرطان
حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة.
 
 
الأسد
قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة.
 
 
العذراء
صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك.
 
 
الميزان
قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية.
 
 
العقرب
تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.
 
 
القوس
لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار.
 
 
الجدي
حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما.
 
 
الدلو
تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.
 
 
الحوت
تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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