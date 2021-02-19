في هذه الدولة الأوروبية.. تراجع بارز في الزيجات خلال جائحة كورونا





ووفقاً للأرقام، فقد تراجعت الزيجات بنسبة 20% تقريباً خلال الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع الربع نفسه في العام 2019، فيما سجلت دعاوى الهجر والطلاق تراجعاً بين 11% و20%، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



الأرقام تكشف.. الناس في إيطاليا أقل ميلاً للزواج كشف أرقام جديدة نشرها المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا أنّ نِسَب الزواج والطلاق في البلاد تراجعت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للأرقام، فقد تراجعت الزيجات بنسبة 20% تقريباً خلال الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع الربع نفسه في العام 2019، فيما سجلت دعاوى الهجر والطلاق تراجعاً بين 11% و20%، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وخلال الربع الثاني من العام 2020، حصل تراجع كبير بنسبة 80% في الزيجات مقارنة مع الربع نفسه من العام 2019، فيما تراجعت نسبة الطلاق بنسبة 60% أيضاً.



وكان الإيطاليون أقل ميلاً للزواج في السنوات الأخيرة. ففي العام 2019، عُقد 184088 زواجاً في إيطاليا سنة 2019 في مقابل 246613 سنة 2008.



ومع هذا، تسجل حالات الطلاق تراجعاً من 88458 في 2018 إلى 85349 في 2019.