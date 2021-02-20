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"عطسة" في وجه الشرطة تقود شاباً إلى السجن 4 أشهر!

Lebanon 24
20-02-2021 | 18:00
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حكمت المحكمة العليا في الدنمارك على شاب بالسجن لمدة 4 أشهر إثر إدانته بـ"محاولة ممارسة العنف" في حقّ عناصر من الأمن بعدما "عطس" في وجه شرطيين على بعد سنتيمترات قليلة منهما صارخاً "كورونا".
 
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "فرانس برس"، فقد كان الشاب، البالغ من العمر 20 عاماً، عائداً من حفلة عيد ميلاد في مدينة أرهوس غربي الدنمارك، عندما استوقفه شرطيان في عملية تدقيق عادية في 29 آذار من العام الماضي خلال تدابير الإغلاق الجزئي الأول في البلاد.

وهتف الشاب الذي كان ثملاً بعض الشيء "كورونا" وعطس في وجه عنصرين من الشرطة على بعد 50 سنتيمتراً.

وأوضح الشاب في وقت لاحق أنه قام بفعلته في حالة سكر، لكن عناصر الأمن لم يجدوا الأمر طريفاً وأوقفوه.
 
وإثر تبرئته في محكمة البداية، حُكم عليه بالسجن 3 أشهر في الاستئناف، في عقوبة شُددت لاحقاً إثر إجراءات قانونية جديدة، بحسب المحكمة العليا.

وقالت المحكمة العليا في بيان إنّ "المادة 119 الفقرة 1 تنص على العنف والأشكال الأخرى من الاعتداء الجسدي المنصوص عليها في قانون العقوبات الفقرة 224، وهذا الإجراء الأخير يلحظ نقل عدوى فيروس كورونا".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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