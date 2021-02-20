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5 أبراج سيلمع نجمها في النصف الاول من 2021!

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:00
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تتنظر مواليد الابراج الكثير من الاحداث الواقعية والاخرى غير المتوقعة في العام 2021. ويبحث الكثيرون منهم عن بارقة امل في ظل الظروف الصعبة التي عاشها العالم مع انتشار جائحة فيروس كورونا. ويبدو ان الشمس ستشرق في حياة مواليد 5 ابراج حيث من الممكن ان يعيشوا الكثير من النجاح وان يلمع نجمهم في النصف الاول من هذا العام.

 

الحمل

يعيش مولود الحمل حالياً حالة من عدم الاستقرار ومن عدم القدرة على تحديد المصير او على العمل ضمن برنامج محدد. لكن يبدو ان الاشهر القليلة المقبلة قد تعده ببعض التقدم. فقد يدرك الخطة التي عليه السرير بناء عليها. كما ان مفاجأة تلوح في افقه على المستوى المادي والمهني وهو ما يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي جداً على حياته  الاسرية. وقد تأتيه مساعدة مهمة من شخص مقرب تقلب حياته رأساً على عقب بالمعنى الجيد للكلام.

 

 العذراء

لا يشعر مولود العذراء بالرضى. فلديه الكثير من الاحلام والطموحات التي لم تتحقق بعد. وهو يتوق الى الذهاب الى مساحة من حياته اكثر راحبة واتساعاً ويشعر في بعض الاحيان بالاختناق. لكن هذه الحالة قد لا تستمر الى ما بعد حلول  النصف الثاني من العام الحالي. فقد تتاح له فرصة تمكنه من القفز الى الضفة الاخرى على المستوى المهني والعائلي. وقد يتمكن من البدء ببناء خطة تساعده على بلوغ بعض الاهداف التي ادت الظروف الصعبة الى تأجيلها مراراً وتكراراً.

 

الميزان

يشعر مولود الميزان بالسعادة عندما يرى الابتسامة ترتسم على وجوه الاشخاص المقربين منه. وهو ما يمكن ان يتحقق في العام 2021 وخصوصاً على مشارف النصف الثاني منه. فقد تتحسن احوال الكثير من هؤلاء وقد يحقق بعضهم اهدافاً قصيرة المدى تشعره بالرضى. كذلك من الممكن ان يبدأ بتنشق الهواء على المستوى الشخصي. فقد تتاح لشريك الحياة امكانية احداث الانقلاب الكبير في حياتهما وقد يتمكن من القيام بما يضمن عيشهما الرغيد في ايام مقبلة. ولهذا على هذا المولود التحلي بالقليل من الصبر.

 

العقرب

هو المولود الذي يعيش حالياً حالة من الضياع. فهو لا يبني اي خطط ولا يضع اي برامج يمكن ان تساعده على تحقيق التقدم في المستقبل. الا ان هذا الواقع قد يتغير بحلول الاشهر الاخيرة من النصف الاول من العام. ومن الممكن ان تأتيه مفاجأة غير متوقعة من بعيد وان تفتح امامه بعض الابواب التي كانت موصدة منذ سنوات طويلة. وقد يشعر بالارتياح على المستوى العائلي. كما ان الافق المادي قد لا يبقى مسدوداً ومن الممكن ان يحقق بعض الارباح.

 

الدلو

هو اكثر مواليد الابراج شعوراً بالتعب. لكن هذا الامر قد لا يستمر حتى الاشهر الاخيرة من العام. فقد يتمكن من تحقيق انجاز والتخلص من عبء كبير يحمله منذ سنوات طويلة. وقد يتمكن من بناء بعض الاحلام من اجل عيش مستقبل افضل. كذلك يعتبر الدلو من مواليد الابراج الاكثر حظاً في العام 2021. فقد تأتيه الاخبار السارة من كل حدب وصوب ومن الممكن جداً ان تنتهي مرحلة المصاعب التي عاشها في المرحلة الماضية.

المصدر: الجميلة
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