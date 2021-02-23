هذه أكثر الأبراج حكمة.. لا تفوتوا نصائحهم لكم

اكثر الابراج حكمة هو ما يبحث عنه الكثيرون. فمن الممكن الاستفادة من قدراتهم العقلية والنفسية من اجل اخذ بعض القرارات المهمة المصيرية او العادية. فهم غالباً ما يشيرون الى كيفية السير على الطريق الصحيح وتصحيح الاخطاء وتعزيز نقاط القوة. ولهذا من المهم عدم تفويت النصائح التي يقدمونها والحرص على اتباعها غالباً.

وهذه اكثر الابراج حكمة والذين يجب الا تفوت نصائحم لك.

الثور

يتسم مولود برج الثور بالحذر والعملانية والقدرة على حسم الامور. فهو يفكر ملياً قبل ان يقوم بأي خطوة او يأخذ اي قرار. كما انه عقلاني ولا يدع عواطفه وانفعالاته تتحكم بتصرفاته. ومن الممكن ان يتمكن من تحقيق الكثير من التغييرات والانقلابات في محيطه المهني والاجتماعي. ولهذا من الممكن الاعتماد عليه في حال الرغبة في البدء بأي مشروع جديد او مغامرة مصيرية. كما من المهم استشارته قبل بدء التخطيط لأي امر يتعلق بالمستقبل.

العذراء

لا يعتقد الكثيرون هذا لكن مولود العذراء اكثر حكمة مما يتصور الكثيرون. فهو يتمتع بالقدرة على التفكير المتوازن والهادئ والمستقر. وهذا يعني انه لا يدع الغضب يسيطر عليه. كما انه يعمل، في مواجهة كل موقف، على حساب الحسنات والايجابيات وعلى قياس نقاط القوة ونقاط الضعف من اجل تعزيز الجانب الايجابية في شخصيته. وهو يتبع منهجية محددة في العمل ولا يحب الفوضى ولا الخطوات العاجلة او غير المدروسة.

الميزان

قد يبدو مولود برج الميزان غير قادر على اخذ القرارات الصائبة في بعض الاحيان. لكنه يتمتع في حالات الهدوء بالحكمة. كما انه يتسم بالقدرة على جمع الخيوط اللازمة لحل اي مشكلة. وهو ايضاً اجتماعي ويتمتع بالقدرة على بناء العلاقات الاجتماعية والمهنية المفيدة. فهو لطيف غالباً ولا حدود لطيبة قلبه. ولهذا فإن جاذبيته تشكل محط انظار الكثيرين وتجعلهم يستمعون اليه. لكن عليه الحذر كي لا يستغل اصحبا النوايا السيئة ذلك.

الدلو

هو الاكثر حكمة من بين مواليد الابراج. فهو يتسم غالباً بالهدوء وبالقدرة على التفكير العميق وعلى وضع الفرضيات التي يمكن ان تؤدي الى حل المشاكل. وهو الاكثر قدرة على اخذ القرارات المهمة والتي يمكن ان تحدث تغييراً في المحيط. ولهذا يمكنه ان يقدم النصح لجميع الاشخاص المحيطين به. كما من الممكن الاعتماد عليه من اجل اداء بعض المهمات التي تتطلب التفكير بوضوح واعتماد منهجيته التي يمكن ان تساعد على تجاوز الاخطاء وعلى تصحيحها في حال حدوثها.

الحوت

يسير مولود الحوت غالباً مع التيار. ورغم هذا فإنه لا يتوقف عن اظهار تعاطفه وتعاونه مع الآخرين. وفي المقابل فإنه يتمتع بالقدرة الكبيرة على التفكير بوضوح من اجل ازالة العقبات التي يمكن ان تعترض عمله او علاقاته. كما انه لا يتردد في بذل الجهود من اجل اتمام الصفقات الناجحة. وهو اكثر الابراج حكمة لأنه لا يراعي مشاعر الآخرين على حساب المصلحة العامة. وغالباً ما تؤدي تصرفاته وقراراته الى النتائج الجيدة.