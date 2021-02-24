الحمللا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيكالثوردع قلبك يقرر واعط عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك فرصة التعبير عن مشاعرهالجوزاءعليك أن تتجنب الأمور غير القانونية في العمل وألا تبتز بما هو مسموح لكالسرطانلا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً. الأمور لن تستمر على هذا النحو طويلاًالأسدتبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجعالعذراءتتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أموراً تجعلك تتعلق به كثيراًالميزانإذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤلالعقربافتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجةالقوستقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمةالجديإنجازات تذهل المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتكالدلوعليك ان تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافةالحوتلا تتهوّر كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة