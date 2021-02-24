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برجك اليوم

Lebanon 24
24-02-2021 | 05:55
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الحمل
لا تتخذ أي خطوة جديدة ما دمت تحس بأنك غير قادر على التواصل مع الشخص الشجاع فيك
الثور
دع قلبك يقرر واعط عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك فرصة التعبير عن مشاعره
الجوزاء
عليك أن تتجنب الأمور غير القانونية في العمل وألا تبتز بما هو مسموح لك
السرطان
لا تتكلم بغطرسة مع زملاء العمل وكن متواضعاً. الأمور لن تستمر على هذا النحو طويلاً
الأسد
تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع
العذراء
تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أموراً تجعلك تتعلق به كثيراً
الميزان
إذا كنت ترى أن وجهة نظرك هي الصائبة، لا تتردّد، وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل
العقرب
افتح قلبك للجديد ولا تورط نفسك في عمليات مشبوهة وابتعد عن الصراعات والمواقف المحرجة
القوس
تقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، وتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفار، وتجري اتصالات مهمة
الجدي
إنجازات تذهل المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك
الدلو
عليك ان تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة
الحوت
لا تتهوّر كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة
 
المصدر: السومرية
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